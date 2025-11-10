Grad Zagreb kreće u realizaciju ključnog projekta: Posebno je važan za jednu skupinu građana

Grad Zagreb pokreće realizaciju jednog od ključnih projekata u području socijalne skrbi – izgradnju novog doma za starije osobe u Sesvetskom Kraljevcu, koji će biti izgrađen u Mostarskoj ulici, objavili su iz gradske uprave.

Na sjednici Gradske skupštine koja će se održati 11. studenoga 2025. godine, Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, predložit će donošenje zaključka o kupnji zemljišta potrebnog za izgradnju doma.

"Rast potreba za dugotrajnom skrbi starijih sugrađana zahtijeva sustavno povećanje kapaciteta domova za starije osobe. Grad Zagreb ovom odlukom započinje pripremu za izgradnju novog doma u istočnom dijelu grada koji će značajno povećati smještajne kapacitete i dostupnost dugotrajne skrbi za starije sugrađane", rekao je gradonačelnik Tomašević.

Planirana lokacija u Mostarskoj ulici obuhvaća zemljište površine od 10.000 m² u zoni javne i društvene namjene, vrijedno 238.000 eura, na kojem će se izgraditi dom za starije bruto površine od oko 9000 m², za oko 200 korisnika.

Trenutačno je u izradi program javnoga arhitektonsko-urbanističkog natječaja, nakon čega slijedi njegovo usvajanje u Gradskoj skupštini te raspisivanje natječaja. Autor odabranog rješenja izradit će kompletnu tehničku dokumentaciju, a potom će se pristupiti ishođenju potrebnih dozvola za gradnju. Početak izgradnje predviđen je 2029. godine.

Na zapadu grada domovi za 800 korisnika

Uz dom u Sesvetskom Kraljevcu, u planu je, navode iz Grada Zagreba, izgradnja i domova u Dubravi, Španskom i Prečkom, a 2023. godine otvoren i novi dom u Markuševcu.

Za dom u Dubravi u koji bi se smjestilo 200 korisnika trenutno se ishodi lokacijska dozvola, a početak izgradnje može se očekivati 2027. godine. Što se tiče domova na zapadu grada, u Španskom i Prečkom, u njima bi se trebalo smjestiti oko 800 korisnika, s tim da će u domu za starije u Španskom biti smješten i centar za sveobuhvatnu podršku osobama s invaliditetom.

"Uz izgradnju novih domova za starije, važno je istaknuti i da se cijene boravka u svim postojećim gradskim domovima nisu mijenjale, unatoč inflatornim pritiscima, a prošle godine uveli smo i besplatan javni gradski prijevoz za sve građane starije od 65 godina", dodao je gradonačelnik Tomašević.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, u Zagrebu žive 158.773 osobe starije životne dobi, odnosno 20,68 posto ukupnog stanovništva. Na području gradskih četvrti Sesvete, Donja Dubrava i Gornja Dubrava živi oko 30.000 osoba starijih od 65 godina, dok je udio dostupnih smještajnih kapaciteta u domovima trenutno 2,76 posto, značajno ispod prosjeka Europske unije koji iznosi oko 5 posto. Namjera ove gradske uprave je te kapacitete značajno pojačati.