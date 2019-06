Iz Grada Zagreba u petak su opovrgnuli prozivku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje tvrdi da nije dobilo odgovor iz Grada na upite vezane za stanje zagrebačkih mostova te im poručuju kako je još početkom 2018. završen šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim su utvrđene slabosti i nedostaci, a troškovi sanacije procijenjeni su na gotovo 257 milijuna kuna.

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva Željko Uhlir ustvrdio je, vezano za oštećenje pješačkog Savskog mosta, kako je taj most u najlošijem stanju dok su ostali zagrebački mostovi loše održavani. Stoga je, kaže, Ministarstvo pozvalo građevinsku inspekciju da izađe na sve mostove u gradu, utvrdi u kakvom su stanju i ocjeni treba li nekoga od njih zatvoriti.

Iz Gradskog ureda za prostorno uređenje oglasili su se priopćenjem u kojem su nabrojali sve aktivnosti vezane uz sanaciju i investicijsko održavanje mostova na području Zagreba. Napominju i kako su sredstva za investicijsko održavanje cestovnih objekata na području Zagreba isključivo osigurana proračunom Grada. Također dostavili su i presliku dostavnice o poslanim odgovorima resornom ministarstvu.

"Početkom 2018. završen je šestogodišnji glavni pregled kojim je 'dijagnosticirano stanje' svih mostova, utvrđene su njihove slabosti, nedostatci i slično, te procijenjeni troškovi potrebnih sanacija" navode u priopćenju dodajući kako je ukupan iznos sanacije gotovo 257 milijuna kuna.

Za Domovinski most taj iznos je veći od 6,2 milijuna kuna, za Most mladosti 61,2 milijuna kuna, za Most slobode gotovo 43,2 milijuna kuna, stari Savski most 20 milijuna kuna, Jadranski most 65,7 milijuna kuna, stari Jankomirski most 800.000 kuna te Podsusedski most više od 12,8 milijuna kuna.

Gradski ured detaljno o radovima na mostovima

U Gradskom uredu za prostorno uređenje navode kako je za Most slobode u tijeku prva faza sanacije koja će se izvoditi u etapama, a ove je godine započeta sanacija nogostupa, vijenaca i ograda mosta.

Na istočnom vijaduktu južnog prilaza Mostu Mladosti saniran je kolnik i pješačke staze te su promijenjene sve ograde, rubnjaci i vijenci, nosiva rasponska konstrukcija, odvodnja, a sanirani su i nosivi stupovi mosta. U sklopu redovnog održavanja zamijenjena je oštećena čelična odbojna ograda na kolnicima.

Vijadukt je saniran tijekom 2009. i 2010., a na glavnom rasponskom dijelu i na sjevernom prilaznom vijaduktu sanirani su vijenci i pješačke ograde. Radovi su izvedeni 2009., dok je 2004. izvršena sanacija čeličnih sanduka rasponske konstrukcije mosta, promijenjena odvodnja kolnika mosta i obnovljena antikorozivna zaštita unutarnjih čeličnih ploha oba sanduka.

Na Domovinskom mostu 2012. saniran je spoj 64 zatega s rasponskom konstrukcijom mosta.

Završena je izrada projekta sanacije starog Savskog mosta sa svim potrebnim istražnim radovima, a projekt je trenutno u Hrvatskim vodama radi dobivanja vodopravne potvrde.

Na Jadranskom mostu obnovljena je sva bravarija te je u cijelosti obnovljena antikorozivna zaštita, a u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije vezane za sanaciju.

Kolnik Podsusedskog mosta je saniran, a saniran je i srednji stup, ojačana nosiva konstrukcija te temeljno tlo i tijelo stupa. U postupku javnog nadmetanja je postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta.

Na trećoj razini petlje Držićeva promijenjen je dotrajali sustav odvodnje izveden od čeličnih korita i cijevi, a jamstvo novog sustava je 50 godina.

Do javnog 'prepucavanja' i uzajamne prozivke između resornog ministarstva i Grada Zagreba došlo je nakon opasnog oštećenja i urušavanja dijela pješačkog Savskog mosta. (Hina)