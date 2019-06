Nakon urušavanja mosta u Zagrebu, ministar Štromar šalje inspekciju, gradonačelnik Bandić tvrdi da su mostovi sigurni.

Nakon urušavanja pješačkog dijela Savskog mosta u Zagrebu, ministar graditeljstva Predrag Štromar poslao je inspekciju, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rezolutno tvrdi da je ovaj most saniran, a da su zagrebački mostovi sigurni.

Kako izgleda saniran most u Zagrebu, pogledajte u galeriji.

''Kad on napravi jedan most, ja ću s njim razgovarati, on jadan nije napravio ni pesju kućicu'', odgovorio je u petak zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ministru Štromaru.

''Mi smo sinoć u 9 sati to sanirali. Znate gdje je bio tada ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju'', poručio je Bandić.