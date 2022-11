Tisuće ljudi iz Hrvatske i susjedne BiH prošlo je danas dostojanstveno ulicama Vukovara u spomen na žrtvu toga grada u Domovinskom ratu, bez obzira na jaku kišu koja od prošle noći neprestano pada u gradu na Dunavu.

13:30 Na prozorima domova Vukovaraca gore upaljeni lampioni, koji se nalaze i duž cijelog puta kojim je od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja prolazila kolona sjećanja.

O veličini kolone svjedoči i podatak da se, dok je čelo kolone ulazilo u Memorijalno groblje, začelje kolone nalazilo u središtu grada, udaljenom više od pet kilometara od groblja.

Iako je danas državni praznik i neradni dan, u gradu su otvoreni ugostiteljski objekti i pekarnice u kojima okupljeni mogu potražiti okrijepu i nakratko zaklon od kiše.

Kolona sjećanja u Vukovaru - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

13:17 "Ništa me nije moglo spriječiti da dođem. Bila sam i prošlih godina i dolazit ću i ubuduće. Ne znam što bih rekla kada vidim sve ove ljude. Osjećam neizmjeran ponos što sam dio svega ovoga", rekla je Anita Živanović iz Imotskoga.

Slično govori i Ivan Klasić iz okolice Varaždina, koji je u vukovarskoj koloni sjećanja također već bio, a došao je s prijateljima: "Iznova je svaki put to novi doživljaj, novo ushićenje i spoznaja da pripadaš jednom tako ponosnom narodu, kao što je hrvatski. Vukovarska žrtva je nemjerljiva i svi bi se trebali neprestano klanjati onima koji su dali svoje živote za našu slobodu."

Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

12:53 U spomen na hrvatske branitelje i civile poginule u srpskoj agresiji na Vukovar godine 1991. vijence su podno spomen-obilježja na Memorijalnom groblju Domovinskog rata položila i zapalila svijeće državna i druga izaslanstva koja su prisustvovala obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Molitvu za žrtve Domovinskog rata Grada Vukovara predvodio je mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit.

Paljenje svijeća na Memorijalnom groblju Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

12:23 Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je da se nikada ne smije zaboraviti žrtva Vukovara i Škabrnje. ''Svake godine trebamo svojim dolascima svjedočiti i kao Vlada nastaviti tražiti nestale, Srbija mora dati odgovore.''

''Prošlo je više od 30 godina, ali rane nisu zacijelile, rane su još svježe, našim dolascima ovdje koliko možemo pomoći, suosjećati i odati počast svim žrtvama i gradu heroju Vukovaru'', poručio je te je spomenuo i svoj put na Island, na kojem je, kako je rekao, zahvalio toj zemlji na priznanju Hrvatske u prosincu 1991.

Državni vrh u koloni sjećanja Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

12:07 Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved istaknuo je: ''Ovdje smo da se u miru i molitvi prisjetimo svih naših žrtava i svega što smo kao narod prošli u Domovinskom ratu hodajući ulicama Vukovara uz misli i molitve s njihovim obiteljima. I ove godine 31. put dostojanstveno iskazujemo počast svim žrtvama Domovinskog rata.''

Kolona sjećanja u Vukovaru - 4 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

11:55 Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je da se danas sjećamo žrtve Vukovara, što su taj grad i Hrvatska morali pretrpjeti da bi ostvarili slobodu, neovisnost i mogućnost da sami odlučuju o putu kojim će ići.

"I danas svjedočimo ratnim scenama i groznoj agresiji, gdje netko samo zato što je veći misli da ima pravo tlačiti druge", kazao je Grbin u izjavi novinarima u koloni sjećanja i dodao: "Mislim da je Vukovar prilika da poručimo kako svijet nikada na takvo nešto ne smije pristati, radilo se o Srbiji, Rusiji ili nekome trećem."

Kolona sjećanja u Vukovaru - 7 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

11:30 Ministar obrane Mario Banožić odao je počast žrtvi Vukovara u Domovinskom ratu te istaknuo: "S osobitim poštovanjem prema svim hrvatskim braniteljima, prema svima koji su omogućili da danas živimo sigurno u svojoj državi."

11:01 Dok hodočasnici prolaze ulicama Grada Heroja, s crkve svetih Filipa i Jakova neprestano zvone zvona, a s prozora Hrvatskog radija Vukovar njegovi djelatnici puštaju ratne snimke Siniše Glavaševića iz Vukovara u jesen 1991. godine.

U koloni sjećanja su predstavnici državnog vrha; predsjednik Sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković, brojni saborski zastupnici i ministri, posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i drugi. Predsjednik Republike Zoran Milanović u Vukovaru je bio jučer, a danas je u Škabrnji.

Kolona sjećanja u Vukovaru - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

10:30 Unatoč jakoj kiši koja od noćas pada, u Vukovaru su se u koloni sjećanja okupile tisuće građana iz Hrvatske i BiH koji su došli odati počast žrtvi toga grada u Domovinskom ratu.

Kolona sjećanja krenula je gradskim ulicama nakon što je u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" održan prigodni komemorativni program u kojem su sudjelovali Klapa HRM-a "Sveti Juraj", Policijska klapa "Sveti Mihovil" i glumac Darko Milas.

10:20 Predsjednik Savjeta Grada Vukovara za branitelje Tomislav Josić (DP) poslao je iz Vukovara poruku zajedništva istaknuvši kako samo zajedno možemo neke stvari promijeniti: ''Zajedništvo, a ne se dijeliti, jedino zajedno možemo neke stvari promijeniti. Kako smo bili 1991. tako bismo trebali i nadalje i onda će nam svima biti puno bolje.''

Andrej Plenković Foto: Davor Javorovic / PIXSELL

Plenković: Odajemo počast onima koji su dali najviše

10:02 ''Vukovar je temelj hrvatske slobode'', poručio je premijer Andrej Plenković u izjavi za medije uoči početka programa u Vukovaru izrazivši zadovoljstvo da je ovdje s brojnim građanima koji su došli odati počast Gradu Heroju.

Istaknuo je da je ovo prva godina da u Vukovaru nema doktorice Vesne Bosanac: ''Njezino i ime doktoravječno su upisana u temelj Hrvatske, u temelje naše slobode. Zato smo im zahvalni i zato ćemo odati počast onima koji su za Hrvatsku dali najviše.''

Upitan za jučerašnje okretanje leđa građana Škabrnje izaslanstvu u kojemu je bila i potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga, Plenković je odvratio da su u Škabrnji počinjeni strašni zločini i da razumije obitelji. Međutim, kako je naglasio: ''Šimpraga je došla i odala počast žrtvama jer je politika oprosta jedina koja se može voditi. Politika pomirbe i suživota jedina je politika bitna za budućnost.''

Odgovarajući na pitanje o nestalima, Plenković je zahvalio ministru branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu na naporima koje ulaže: ''Mi jako dobro znamo, da bi se otkrila mjesta gdje se nestali nalaze, da imamo suradnju onih koji znaju više nego mi - a oni su u Beogradu, nisu u Hrvatskoj. Mi ćemo nastaviti inzistirati na podacima koji će imati vrijednost.''

Komentirajući SDSS-ovo bacanje vijenaca u Dunav dan ranije, Plenković je istaknuo kako je važno da predstavnici Srba u Hrvatskoj iskažu poštovanje prema žrtvi Vukovara: ''To što oni izražavaju poštovanje prema Srbima koji su poginuli mi poštujemo.''



Izjave bivšeg stranačkog kolege gradonačelnika Vukovara Ivana Penave nije htio komentirati. Istaknuo je da se 'u Vukovar ulaže više nego i u jedan drugi grad i dodao da je proračunom za iduću godinu za Vukovar rezervirano 10 milijuna eura.

Okupljanje ispred Memorijalne bolnice - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jandroković: Svatko tko poštuje hrvatsku državu dobrodošao je u Vukovar

9:55 ''Kao i svake godine, 18. studenoga došli smo u Vukovar pokloniti se njegovim herojima, hrvatskim braniteljima i svima koji su branili Hrvatsku, ostvarili hrvatsku slobodu i iskazali pijetet prema žrtvama Vukovara'', kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u izjavi za medije uoči početka programa.

''Odajemo počast svima onima koji su izgubili život, nestali i koje još uvijek tražimo. Sjećamo se tih slavnih, ali i teških, mučnih dana, jer u Vukovaru je bio jedan od najvećih, ako ne i najveći zločin velikosrpskog agresora'', naglasio je.

''Danas želimo graditi Hrvatsku u vrlo zahtjevnim okolnostima, vrlo teškim međunarodnim odnosima, u kojima dominira, nažalost, rat i ruska agresija na Ukrajinu. Međutim, nosimo svoje iskustvo i razumijemo možda i bolje nego drugi što se danas događa u Ukrajini. I zbog toga s još snažnijim osjećajima i s još više ponosa, ali i tuge za onima koji su otišli sjećamo se grada Vukovara i herojske borbe i svih naših heroja'', poručio je predsjednik Sabora.

Na pitanje je li potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga danas trebala biti u koloni sjećanja u Vukovaru s obzirom na jučerašnja zbivanja u Škabrnji, rekao je da je danas na prvome mjestu poštovanje i respekt prema žrtvi i sjećanje na heroje koji su izborili hrvatsku slobodu i da ne želi govoriti ni o kakvim podjelama: ''Svi oni koji su ovdje su dobrodošli. Želio bih da tijekom ovih teških i mučnih dana za Hrvatsku, nema podjela, teških riječi, međusobnih uvreda. Svatko tko poštuje hrvatsku državu i hrvatsku žrtvu dobrodošao je u Vukovar.''

Tomašević: Tragično je da se stotine ljudi još smatraju nestalima

09:40 Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je u Vukovar došao odati počast na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, rekao je da je tragično da se više stotina ljudi i dalje smatra nestalima.

''Došao sam u Vukovar, kao i prošle godine, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kao gradonačelnik Zagreba, i to je nužno i primjereno kako bismo odali počast svim žrtvama i podsjetili se na žrtve rata i poginule, i posebice na one koji su nestali i dalje se vode kao nestali, njih više stotina'', rekao je Tomašević.

''Potpuno je tragično da više od 30 godina imamo tu situaciju da se više stotina ljudi smatra nestalima i njihove obitelji ne znaju njihovu sudbinu'', ocijenio je i dodao da to treba promijeniti, a Hrvatska mora naći način sa Srbijom da to razriješi.

Tomašević je istaknuo i da se svi gradovi moraju solidarizirati s Vukovarom, ne samo na jedan dan nego u sve dane u godini jer, kako je Siniša Glavašević rekao, ''grad su ljudi''.

Penava: Nekažnjavanje ratnih zločina je izdaja

09:35 ''Svi su dobrodošli u Vukovar s dobrom voljom i namjerom da odamo pijetet ljudima koji su s ovoga mjesta odvedeni na svoju životnu golgotu. Drago mi je vidjeti da su s nama ljudi iz cijele Hrvatske, BiH i dijaspore, da ćemo po tko zna koji put u miru i dostojanstveno odati na jedini način pijetet ljudima koji su dali sebe kako bismo mi danas živjeli u slobodnoj Hrvatskoj'', poručio je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava u izjavi za medije uoči početka programa.



Upitan o SDSS-ovu odavanju počasti žrtvama u Vukovaru dan ranije, Penava je kazao: "SDSS je došao baciti vijenac žrtvama Vukovara, ali to nije tako. Došli su baciti vijenac srpskim žrtvama Vukovara. Nemam ništa protiv toga, ali da bacate vijenac srpskim žrtvama - znate koja je to poruka kad dođete 17. studenog. Taj dan i 18. studeni po pitanjima bilo kakvih civila, osim onih koji su stradavali od velikosrpskih metaka, drukčija je konotacija."

Što se tiče nekažnjavanje ratnih zločina, kazao je da je riječ o ''velikoj mrlji'': ''To možemo nazivati izdajom. Generalštab JNA-a nije odgovarao... Tko nije gledao kako artiljerija tuče i tenkovi dolaze? Jedino naše pravosuđe to ne vidi. To je neopisivo i neobjašnjivo. Jedina riječ je izdaja, da ne budem prost.''

Okupljanje građana prije početka kolone sjećanja - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

09:30 Počast žrtvama Vukovara i svih hrvatskih stradalnika Domovinskog rata odana je sinoć u više hrvatskih središta u Bosni i Hercegovini, a u petak ujutro u školama je prigodnim programima istaknuta važnost njihove borbe za slobodu.

09:00 Neki su u Vukovar stigli još u četvrtak, posebice oni iz udaljenijih gradova i mjesta, iz Splita, Dubrovnika, Zadra ili mjesta u Hercegovini. Stigli su autobusima, automobilima, motorima, pa i biciklima, a dio se odlučio i za hodanje. Među njima su i posavski branitelji, koji već godinama pješače od Orašja u Bosni i Hercegovini do Vukovara kako bi 18. studenoga odali počast Gradu Heroju.

Okupljanje građana prije početka kolone sjećanja - 4 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

08:45 Građani iz cijele Hrvatske, kao i BiH, od jutra se okupljaju u Vukovaru kako bi sudjelovali u programu kojim će se obilježiti Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

08:30 Kao i dosadašnjih godina, glavni događaj bit će kolona sjećanja kojom će 18. studenoga, u spomen na dan kada je 1991. slomljena hrvatska obrana Vukovara, ulicama Vukovara od Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i zapaliti svijeće, proći na tisuće domoljuba s hrvatskim braniteljima i ratnim stradalnicima Vukovara na čelu.

Okupljanje građana prije početka kolone sjećanja - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

08:15 U koloni sjećanja neće biti predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je, kao što je i najavio, u Vukovaru bio dan ranije, 17. studenog, na otkrivanju spomenika Kati Šoljić, a 18. studenoga, na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, bit će u Škabrnji.

Vukovar se prisjeća najtežeg dana u povijesti



08:00 Uoči polaska kolone sjećanja prema groblju u dvorištu bolnice održat će se prigodni komemoracijski program, a na groblju će se, nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, za sve žrtve Domovinskog rata služiti misa zadušnica koju će predvoditi gospićko-senjski biskup, mons. Zdenko Križić.

Navečer će niz Dunav, u sklopu programa "Svjetlosna rijeka sjećanja", biti pušteni zapaljeni lampioni u spomen na ubijene i nestale branitelje Vukovara.

07:30 U subotu, 19. studenoga, Vukovarci će se prisjetiti žrtava ubijenih u gradskoj četvrti Borovu naselju. Komemoracijski program "Žrtva Borova naselja za Domovinu", u organizaciji Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja "Vukovarska majka", održat će se ispred ostataka negdašnjeg Borovo commerca, u čijem je podrumu bilo sklonište i ratna bolnica.

U koloni sjećanja sudionici će se uputiti prema crkvi Gospe Fatimske, u kojoj će se služiti misa zadušnica, nakon koje će se polaganjem vijenca i paljenjem svijeća odati počast stradalima u obližnjem Borovu, kod spomen-obilježja na farmi Lovasu između Borova i Dalja te kod spomen-obilježja nestalima u Domovinskom ratu u Borovu naselju.

Okupljanje građana prije početka kolone sjećanja - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



07:00 U nedjelju, 20. kolovoza, misom zadušnicom te polaganjem vijenca i paljenjem svijeća obilježit će se stradanje zatočenika u vukovarskom Veleprometu u organizaciji Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.

Vukovarci će se toga dana prisjetiti i žrtava masovne grobnice na Ovčari, gdje će se održati komemoracija u organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, čiji će članovi u mimohodu nazvanom "Vi ste naš ponos - mi smo vaša snaga" doći do Ovčare od Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.



Ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. završit će misom zadušnicom za poginule i nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata - žrtve masovne grobnice na Ovčari, koja će se služiti u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova.