Prvi put od kada je izgrađena, rekonstruira se Aleja Matije Ljubeka na Jarunu, uređuje se i asfaltira 6,4 kilometra kolnika i biciklističke staze, radovi su vrijedni oko tri milijuna eura i u većini financirani iz Fonda solidarnosti EU, istaknuo je petak zagrebački gradonačelnik Tomašević.

Tomislav Tomašević je sa zamjenicima, Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom te predsjednikom Gradske skupštine Joškom Klisovićem obišao radove na uređenju Aleje Matije Ljubeka Rekreacijsko-sportskoga centra Jarun koji bi trebali završiti do travnja, a izvode ih Zagrebačke ceste - podružnica Zagrebačkog holdinga.

Šire i sigurnije biciklističke staze

"Od Univerzijade, gotovo 40 godina, ova cesta nije temeljito obnavljana niti rekonstruirana", istaknuo je dodavši da je zato bila u takvom (lošem) stanju. Ta je cesta kao i mnoge druge ceste i oštećena u zagrebačkom potresu. Zahvalio je Ministarstvu graditeljstva na dobroj suradnji kako bi se taj projekt prijavio na Fond solidarnosti.

Tomašević je najavio da će biti unaprijeđena regulacija prometa na način da će biciklističke staze biti puno šire i sigurnije.

"Time će ovo biti ne samo obnova, ne samo bolji asfalt i bolja podloga, nego isto tako i unaprijeđena kvaliteta za rekreativce, a posebice one koji koriste bicikl oko Jaruna", poručio je.

Najavio je da će u idućim tjednima više govoriti o privremenoj i trajnoj regulaciji prometa jer se još neki detalji dovršavaju, ali i poručio da će konačno rješenje biti bolje za građane.

"Revitalizacija Jaruna je počela", poručio je predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović (SDP). Istaknuo je da će se Jarunu vratiti onaj sjaj koji je imao 1986., 1987. godine kada je napravljen za Univerzijadu.

Tomašević posjetio radove na Jarunu (Foto: Damir Krajac/Cropix)

Klisović je rekao da će se radovi provoditi u nekoliko faza, sada je u tijeku prva - kompletna obnova Aleje Matije Ljubeka, a nakon toga, Gradska skupština je već zadužila gradonačelnika, na prijedlog SDP-a, da se ide u odmuljivanje vode, micanje lopoča i sedimenata, kako bi se u čistom Jarunu mogli kupati građani i koristiti ga sportaši i rekreativci.

U trećoj fazi obnavljat će se vježbalište, ali to je, dodao je, manji pothvat.

Sarajevska ulica bit će novi ulaz u Zagreb s juga

Gradonačelnik Tomašević je rekao i da imaju dogovor s Ministarstvom prometa da se napravi novi ulaz u grad s juga, i to će biti Sarajevska ulica. Rekao je da su za taj projekt bitni i HŽ-Infrastruktura, Hrvatske ceste, Ministarstvo prometa, ZET i Grad Zagreb.

Objasnio je da će od zaobilaznice ići novi čvor koji će se s nadvožnjakom preko cijelog Ranžirnog kolodvora spojiti na Sarajevsku ulicu, gdje će biti proširena cesta i nova tramvajska pruga koja će se spajati na Most mladosti.

"U tom smislu imat ćemo cestovno rješenje, rješenje za javni prijevoz i rasterećenje ovog zapadnijeg ulaza na jugu u grad", poručio je Tomašević.

Izvijestio je da Grad trenutno radi izvlaštenja, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi Sarajevske ulice i vjeruje da bi ta faza mogla završiti krajem godine. Paralelno će se ići u javne nabave za tramvajsku prugu i za ceste. Ceste će se financirati pola iz državnog proračuna ili EU fondova, a pola iz gradskog proračuna.

Na pitanje novinara o problemu "nelegalnih vodomjera", gradonačelnik je rekao da je u tijeku javna nabava za koju je ključno da se može javiti više od jedne firme, jer je problem što je u javnoj nabavi od svibnja specifikacija bila takva da je samo jedna firma u Hrvatskoj mogla dobiti taj posao. Trenutno je to na žalbi na državnoj komisiji za kontrolu javne nabave i nada se da će se to što prije riješiti, jer je to svima u interesu.