Gost Dnevnika Nove TV, bivši operativac SOA-e, otkriva reporteru Ivanu Čorkalu kolika je prijetnja laka dostupnost oružja za Hrvate.

Prije dva tjedna kad se dogodilo ubojstvo u zagrebačkom noćnom klubu, večerašnji gost Dnevnika Nove TV Ante Letica tada je istaknuo laku dostupnost i sveprisutnost oružja kao jedan od velikih problema u Hrvatskoj.

Reporter Ivan Čorkalo istaknuo je da su u pripremi razgovora nabrojili nekoliko situacija u kojima je moglo biti znatno više žrtava nego što je bilo: Zavadlav, Buzuk, slučaj Ritz, prijetnje u Splitu.

Postavio je pitanje bivšem SOA-inu operativcu zabija li Hrvatska još uvijek glavu u pijesak kad je riječ o ilegalnom oružju, na što je Letica odgovorio da je potrebno procijeniti i ocijeniti situaciju.

"Potrebno je da naša državna tijela, koja su dizajnirana za to, donesu određene mjere kako bi se pojačao rad na otkrivanju i presijecanju ilegalne trgovine oružjem, kako bi se pojačala kontrola osoba koje posjeduju legalno oružje i kako bi se pojačali kriteriji za legalno dobivanje dozvole za držanje oružja", istaknuo je Letica.

Dodao je da je to jedna od preventivnih mjera koje stalno trebamo jačati i razvijati: "Inače je običaj da se saniraju posljedice, a da se uzroci ne rješavaju."

Letica je kazao da je i u Srbiji to slučaj, odnosno da je riječ o posljedici uzroka koji su stalno prisutni, odnosno radikalizacije. "Ta radikalizacija nužno donosi nasilje koje je prisutno u javnom diskursu, medijima, među ljudima. To je uzrok nesreća koje se događaju danas, a to se ne rješava."

Reporter Čorkalo postavio je pitanje treba li se u Hrvatskoj povećati represija ili je potrebna prevencija, na što je Letica odgovorio da prvo treba početi s prevencijom, a zatim uvesti represiju "u smislu povećavanja kazni za ilegalno nošenje oružja i povećanje kazni za one ljude koji imaju legalno oružje, a neodgovorno se odnose prema njemu.

Letica je spomenuo i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, s kojim se ne slaže oko mjera: "To neće donijeti ništa dobro, to će možda malo usporiti razvoj neke situacije, ali generalna represija ništa dobro ne donosi."

