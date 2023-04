Procurilo je još iskaza o događajima koji su prethodili ubojstvu Tomislava Sablje.

"Ja sam Tomislav Sabljo, sad ćeš ti vidjeti kako mi ipak možemo ući - rekao mi je i prošli su samo pored nas. Pretpostavljao sam da poznaje vlasnika pa smo ih pustili da prođu."

Tim je riječima jedan od redara iz tvrtke Bilić-Erić rekao što se dogodilo dok je u ranim jutarnjim satima čuvao ulaz u Ritz kada se oko dva sata s društvom pojavio Tomislav Sabljo.

"Bio je taj Sabljo s još tri muške i tri ženske osobe, a jedan od njih je bio jako alkoholiziran pa sam im rekao da on ne može ući, nego da malo sjedne vani. No Sabljo mi se tada unio u lice i rekao da 'samo gledam', pa su ušli u klub", rekao je redar, objavio je Jutarnji list.

Drugi redar iz iste tvrtke radio je na unutarnjem osiguranju VIP lože, no Sabljo je prošao i tu prepreku.

"Kako nije imao narukvicu, rekao sam mu da ne može ući. Rekao mi je: 'Dobro me zapamti za drugi put da me slučajno ne bi zadržavao opet!' Ubrzo je došao vlasnik Mario Gavrić, koji mi je rekao da je sve u redu. Shvatio sam da je u pitanju neki malo veći mangup. Nakon nekoga vremena vidio sam ga za jednim stolom, pozvao me i pitao me što ću popiti te mi je pokazao svoj pištolj rekavši mi: 'Ja inače ne pričam, nego samo pucam'", ispričao je redar.

Osim toga, Sabljin revolver je prema svemu sudeći, prije nego je ponovo završio kod njega, prošao više ruku, uključujući ljude iz Sabljina društva, ali i redare iz Ritza, pa i samoga vlasnika Ritza, koji su oružje skrivali od Sablje.

"Pištolj je netko uzeo Sablji i pištolj je prošao nekoliko ruku i došao do mene, a ja sam ga zataknuo sa stražnje strane hlača", rekao je Mario Gavrić te dodao: "No, netko ga je uzeo i meni pa je na kraju ponovno završio kod Sablje."