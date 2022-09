Sve su bliže opći izbori u Bosni i Hercegovini koja je godinama opterećena velikom političkom krizom. Izbore u BiH prati reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"Za izbore u BiH prijavilo se 70.000 birača iz dijaspore. Od toga je 5700 iz Hrvatske", javlja reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič koji prati izbore u BiH.

Njegov gost politolog Dražen Barbarić nije previše optimističan u vezi izbora, ali napominje kako svaki izborni ciklus nudi nekakvu mogućnost promjena,

"Ali ne bih bio toliko optimističan, već realističan s obzirom na nepromijenjeni izborni zakon.

Ne očekujem velike promjene, očekujem status quo ili dominaciju postojećih stranaka ili grupacija, ali u postizbornom razdoblju očekujem što bržu uspostavu vlasti da nam zemlja ne stagnira", kazao je politolog.

Na pitanje postoji li šansa da ne dođe dođe do izbornog inženjeringa i da Hrvati budu zadovoljni rezultatima izbora, odgovara: "Da u ovom trenutku svi registrirani hrvatski birači izađu na izbore, da glasaju za hrvatsku kandidatkinju, opet to nije garant. To vam dovoljno govori o sustavu koji nije naklonjen najmalobrojnijem konstitutivnom narodu.

Ključ je u Domu naroda, jer ukoliko bi se izborni injženering dogodio da se iz onih kantona i županija u kojima dominiraju Bošnjaci, kao većinsko, delegiraju Hrvati koji ne nose legitimitet hrvatskog biračkog korpusa, dolazimo u situaciju da Hrvati potpuno ostanu bez političkog subjektiviteta. Na taj način ih se može razvlastiti sa državne razine BiH i simbolički iz Predsjedništva BiH".

Dok se u BiH rade podjele, ovaj čovjek je napravio suprotno: "Nije mi žao niti jedne sekunde..."

Politolog se nada da će većina Hrvata osjetiti ove izbore kao izuzetno bitne. "Da se uhvati dah i da se oni koji dobiju legitimitet dogovore oko izbornog zakona i stvore pravedniju i funkcionalniju državu", kaže Barbić o svojim očekivanjima.

Opći izbori u BiH u nedjelju, Plenković iz Livna: "Želimo da Hrvati u BiH budu istinski ravnopravni, ni manje ni više"

Na pitanje je li moguće da visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt promijeni izborni zakon u izbornoj noći ili ovih dana, politolog odgovara: "To je jako teško procijeniti. Ja ne očekujem nešto previše, I one najavljene nadopune su figurativne, kao da liječite tumor aspirinom", rekao je zaključno.

