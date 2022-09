U susjednoj Bosni i Hercegovini ovog se vikenda održavaju izbori, na koje se prijavilo 90 stranaka te više od 7500 kandidata. I dok se u jeku kampanje opet rade podjele – jedan čovjek svojim djelom radi suprotno! Husein Smajić odlučio je dijeliti dobro. Na svojem zemljištu u Bugojnu ovaj je Bošnjak i musliman otkrio ostatke srednjovjekovne crkve te odlučio izgraditi katoličku crkvu.

''Da, ja sam musliman i ne sramim se toga. Mene su rodile dimije, rodila me majka muslimanka, otac musliman. I, iskreno, nije mi žao niti jedne sekunde koju sam proveo oko otkopavanja srednjovjekovne katoličke crkve i, naravno, i gradnje nove crkve. Što? Pa to je sve za nas. To je i vaše i moje i svi ćemo uživat u ovoj prelijepoj dolini, u ovoj ljepoti'', ispričao je za Provjereno Husejin Smajić.

Husejin Smajić izgradio katoličku crkvu (Foto: Provjereno)

