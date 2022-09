218. je dan rata u Ukrajini. Predsjednik ruskog parlamenta Dume prijeti Rusima koji bježe iz zemlje. U petak se očekuje obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:55 Uhićen je osumnjičeni muškarac koji je bacio molotovljeve koktele kroz prozor vojnog komesarijata u ruskom gradu Novosibirsku, priopćila je regionalna vlada, piše ruska novinska agencija TASS.

8:40 Britanska premijerka Liz Truss razgovarala je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to underline steadfast 🇬🇧 support in light of Russia’s sham referendums, which we will never recognise.



I thanked him for helping secure the release of 5 British nationals & discussed ways to protect 🇺🇦 gas supplies.



Putin must fail.