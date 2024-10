Jandroković se uzrujao zbog pitanja o Milanoviću: "To može biti vrlo opasno u međunarodnim odnosima"

Više od 1300 HDZ-ovaca ovoga se vikenda okupilo u Šibeniku na stranačkom Saboru. Ključno im je to okupljanje uoči lokalnih izbora iduće godine.

HDZ na sljedećim izborima želi zadržati vlast ondje gdje je već ima, ali “puca” i na nove mete, od grada Zagreba do Primorsko-goranske županije. Vodstvo stranke kaže - oko kandidata još pregovaraju.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić u Šibeniku je razgovarala s predsjednikom Hrvatskog Sabora Gordanom Jandrokovićem. Najprije ga je pitala imaju li kandidate za nadolazeće lokalne izbore.

"Odabir kandidata je zadaća lokalnih organizacija. U dogovoru sa čelništvom stranke oni potom formalno postaju kandidati stranke", rekao je Jandroković pa se osvrnuo na dosadašnje stanje.

"Mi držimo 75% županija, 45% gradova i općina. Želimo taj rezultat ponoviti iduće godine i biti uvjerljivi pobjednici. Posebnu strategiju ovog puta smo osmislili za velike gradove i tu očekujemo najveću potporu", rekao je.

Reporterka ga je podsjetila da od četiri velika grada trenutno drže vlast samo u Osijeku.

"Zašto samo Osijek, a što je Velika Gorica, Zadar, Šibenik, Dubrovnik. Imat ćemo ih više sad", rekao je Jandroković.

Dalje ga je upitala hoće li biti potrebna rekonstrukcija Vlade ukoliko neki od trenutnih ministara budu kandidati na nadolazećim lokalnim izborima.

"Kako je rekao premijer, otom potom. To su još procesi odlučivanja koji će sasvim sigurno dovesti da HDZ pobjedi, to je najvažnije", rekao je Jandroković.

Potom se reporterka osvrnula na aferu Jadrolinija zbog kojeg je oporba skupljala potpise za interpelaciju protiv ministra Olega Butkovića kao i aferu nakaze te je upitala predsjednika Sabora štete li te afere ugledu HDZ-a.

"Prije svega, ako postoji afera, onda se ona veže za pojedinca, a nikako za organizaciju. Danas smo jako puno o tome razgovarali. Moram reći da ta vrsta komunikacije u kojoj se političkog protivnika prokazuje na najružniji mogući način kako to trenutno radi oporba, ali i predsjednik republike, je nešto što ne doprinosi razvoju političke kulture i civiliziranog dijaloga u našem političkom životu. Znači, institucije Hrvatske rade. Tamo gdje postoje problemi i nezakonitosti, to će riješiti. A ovaj dio o šteti HDZ-a će procjenjivati građani Hrvatske", odgovorio je.

Reporterka ga je potom podsjetila da se u ovim aferama radi o pojedincima – predsjedniku Jadrolinije Davidu Sopti i Nediljku Dujiću koji su i sami članovi HDZ-a.

"Ima i iz drugih stranaka ljudi koji su u aferama, ali podsjetio bih na parlamentarne izbore 2024. I tada je oporba najružnijim riječima govorila o HDZ-u pa su prošli kako su prošli. To će im se dogoditi ponovno zato što ne traže rješenja za izazove koji danas postoje", rekao je Jandroković.

Dalje se reporterka osvrnula o tome kako je ministar Grlić Radman rekao da je kampanja predsjednika Milanovića financirana od strane Rusa i da je on ruski špijun.

"Milanović kontinuirano ponavlja stavove koji ne pokazuju nikakvog razumijevanje i solidarnost s Ukrajinom i njegove teze su na crti onoga što izgovaraju Putinovi podupiratelji. Teze o tome da njega netko bezrazložno napada, nisu istinite. On je sam svojim riječima, retorikom i postupcima doveo do toga da ga se gleda kao ruskog čovjeka", rekao je Jandroković, a reporterka ga je posjetila na manjak dokaza.

"Ne znam tko je rekao da je Milanović ruski špijun. To nisam čuo. Uglavnom čujem kako ljudi govore da on koristi proruski narativ, da je gotovo uvijek suprotan od velike većine europskih lidera. Hrvatska koja je prošla velikosrpsku agresiju, koja ima poseban senzibilitet za takve situacije, svakako mora pokazivati razumijevanje za Ukrajinu. Ova njegova teza da ćemo biti sebični i gledati samo sebe je vrlo opasna u međunarodnim odnosima", rekao je Jandroković i nastavio.

"Dakle ako vi partnerima šaljete poruku da smo sebični i da nas nije briga za druge, sutra bi nam se već moglo dogoditi da, ako se nađemo u kriznoj situaciji, da će i nama drugi reći da se sami nosimo sa svojim problemima. Građani moraju biti svjesni da ovakve poruke i ovakva politika vodi Hrvatsku u izolaciju što je vrlo opasno zato što smo mi sigurna, stabilna i gospodarski prosperitetna zemlja danas, ali ako donesemo krive odluke, tada to ne treba biti tako", kazao je.

Potom je odgovorio na pitanje o nadolazećim predsjedničkim izborima.

"Očekujem da će Primorac pobijediti, jako je to važno za Hrvatsku", kratko je rekao.

Sljedeće se reporterka osvrnula o Vladina pisanja SOA-i i pitala radi li se sad o relativiziraju te institucije.

"Temeljem ocjene SOA-e da Milanović nije financiran od strane Rusije, cjelokupna medijska scena i javnost, prihvatili su taj odgovor SOA-e kao konačan. Ta ocjena SOA-e je uzeta kao relevantna, a budući da prema nama ide čitav niz odvratnih optužbi, predsjednik Vlade upitao je SOA-u je li točno da je HDZ nacistička stranka, da smo plaćenici Bruxellesa i onda su sad oni rekli da to nije točno. Kako je u pitanju Milanovića SOA relevantna, a kad odgovara na pitanja koja se tiču HDZ-a i predsjednika Vlade, onda nije", rekao je.

"Mediji su prihvatili nalaz SOA-e kao konačnu istinu. Znači sada i mi na isti način želimo dobiti potvrdu da ono o čemu naši politički protivnici govore, nije istina. To što oni izgovaraju su ružne i gadne laži. To treba razobličiti i to ćemo napraviti“, rekao je Jandroković i potom se osvrnuo na pitanje nema li SOA-a pametnijeg posla.

"Što to mene pitate, to pitajte Ostojića i Milanovića. Temeljem njihovog pitanja i SOA-inog odgovora, to je postala istina. Normalno je da ih onda i mi možemo upitati da potvrde ono što mi znamo da je istina. Postoji neka kronologija, mi odgovaramo na zahtjeve vremena i javnosti koja očito ima neke svoje stavove o određenim temama", rekao je Jandroković.

Potom ga je reporterka upitala što to znači, da kod njih ne vrijedi ona „pametniji popušta"?

"Što da popustimo pa da Hrvatsku okrenemo izvan NATO-a i EU i prema Rusiji. Oko toga nema popuštanja", oštro je rekao Jandroković.

Reporterka ga je pitala što misli o predstavljanju programa Marije Selak Raspudić.

"U drugi krug ide sigurno naš kandidat Primorac i vjerojatno Milanović. Tu će se voditi ključna bitka, uvjeren sam da ćemo u konačnici pobijediti.

Dalje ga je reporterka pitala o zabrani predsjednika Republike da načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida na saborskom Odboru za obranu objasni detalje misije NSATU.

"Kao što sam spominjao djelovanje Milanovića, tako i u ovom slučaju, ponovno bih zabranio generalu Kundidu da dođe u hrvatski Sabor. To je prvorazredni skandal, to je udar na najviše predstavničko i zakonodavno tijelo u RH. Do sada su načelnici glavnog stožera redovito dolazili u Sabor i odgovarali na pitanja zastupnika koji su onda na temelju toga donosili svoje stavove. U hrvatski Sabor dolazi i šef SOA-e i VSOA-e i glavni državni odvjetnik. Nikada se nije dogodilo da predsjednik republike zabrani načelniku glavnog stožera dolazak, a zabranio je taj dolazak zato što se boji istine", rekao je Jandroković.

"Na tom odboru razotkrit će se da hrvatski vojnici ne idu u Ukrajinu, da Hrvatska ne ulazi u rat. Radi se o odlasku dvojice časnika u Njemačku, ali se Milanović toga boji i zato mu želi zabraniti dolazak", rekao je.

Posljednje pitanje bilo je vezano za pritužbe nekih članova HDZ-a da moraju platiti noćenje u hotelu odnosno da im iste više ne financiraju županijske organizacije.

"Tko vam je to rekao, ja sam čuo dosta toga, ali ne o tome nego o drugim temama. Ne znam tko je nezadovoljan, meni se nitko nije žalio. Ja ću svoje noćenje platiti sutra", zaključio je Jandroković.

Pročitajte i ovo Među ozlijeđenima i djeca VIDEO Stravični lančani sudar 20-ak vozila: Auti se zapalili, ljudi izgubili živote u buktinji

Pročitajte i ovo "Kao da je rat već počeo" Milanović upozorio na veliki napad svjetske sile: 'Pred nama su događaji koji će imati nesaglediv utjecaj na svjetski poredak'