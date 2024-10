Selak Raspudić službeno objavila kandidaturu za predsjednicu: Želi promijeniti Ustav

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u subotu je službeno najavila kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske, kao nezavisna i nestranačka kandidatkinja, a jedan od njezinih prijedloga jest uvođenje veta na zakone koji se tiču građanskih prava i sloboda.

''U jednom segmentu zalažem se za jačanje predsjedničkih ovlasti, na način da predsjednica ima mogućnost veta na zakone koji se tiču građanskih sloboda. Smatram da bi bilo dobro da u nekim kriznim situacijama predsjednica može reagirati, s obzirom na neposredni legitimitet koji ima'', rekla je Selak Raspudić na konferenciji za medije u svom Izbornom stožeru u Zagrebu.

Podsjetila je na razdoblje covid-19 pandemije, kada je odluke o mjerama donosila saborska većina, a koja, po njezinom mišljenju, "nije bila stvarna većina s obzirom na glasove građana". Da bi kao predsjednica RH mogla dobiti navedenu ovlast (veta), Selak Raspudić zalaže se za promjenu Ustava RH.

'Međutim, ta moć predsjednika/ce ne može biti apsolutna, ona mora biti povratno kontrolirana od strane dvotrećinske većine u Hrvatskom saboru'', kazala je Selak Raspudić.

Nezavisna saborska zastupnica izjavila je da u predsjedničku kampanju ulazi kao ''autentična i nestranačka osoba'', jer, dodaje, jedino takva osoba može čuvati institucije i dokinuti stranačku politizaciju vojske.

''Koliko je ta politizacija opasna najbolje svjedočimo posljednjih dana. Čitav svijet, kao i naše neposredno okruženje, vidi da je naša linija zapovijedanja posvađana. Ne postoji veća sigurnosna ugroza od toga da ljudi vide da se ni mi sami sa sobom ne možemo dogovoriti kako bismo branili Hrvatsku, s kime bismo surađivali i tko su naši saveznici'', ocijenila je.

Selak Raspudić time se osvrnula da sukob između Vlade i aktualnog predsjednika RH glede sudjelovaja hrvatskih Oružanih snaga u NATO-ovoj misiji sigurnosne i obučne potpore Ukrajini - NSATU, kao i na zabranu predsjednika RH Zorana Milanovića načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu da govori o toj misiji na sjednici saborskog Odbora za obranu.

''Prije nego donesemo ovakvu odluku, moramo dobiti odgovore na dva ključna pitanja. Jedno se odnosi na to koliko je ova operacija veći sigurnosni izazov za Hrvatsku, s obzirom na sve one operacije, koje uobičajeno predsjednik/ca supotpisuje. Da bismo dobili taj odgovor očekujem da čujemo osobu kojoj, zbog njezina integriteta, možemo vjerovati, a to je načelnik Glavnog stožera OS'', kazala je selak Raspudić.

U izbornu utrku pod sloganom ''Više od karaktera"

Povjerenje građana na izborima tražit će, između ostalog, i sloganom ''Više od karaktera'', kako bi pokazala da se može nositi sa aktualnim predsjednikom Milanovićem, rekla je.

''Ovaj slogan detektira ključan problem hrvatskog društva, a to je da smo imali samo karakter. On ne može biti sam sebi svrha. Kad država postane rob vašeg karaktera, onda imate ono čemu svjedočimo danas, a to je da se zbog nekih inata ne mogu postići ključni politički dogovori'', naglasila je Selak Raspudić.

U svojoj kampanji govorit će o brojnim temama, najavila je, kao što su izazovi koje donosi razvoj umjetne inteligencije, dostupnost kvalitetnog obrazovanja, mentalno zdravlje mladih, porezno rasterećenje poduzetnika i dr.

