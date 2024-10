Milanović upozorio na veliki napad svjetske sile: 'Pred nama su događaji koji će imati nesaglediv utjecaj na svjetski poredak'

Predsjednik Zoran Milanović u subotu je gostovao na obilježavanju Dana Grada u Samoboru, priopćeno je iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora obratio se okupljenima i poručio da će Hrvatsku držati izvan sukoba.

Predsjednikov govor prenosimo u cijelosti.

"Dok budem Predsjednik, a o tome koliko i kako ću to raditi odlučit će hrvatski ljudi, ja ću Hrvatsku držati izvan sukoba i tamo gdje nam nije mjesto i gdje ne trebamo biti, nećemo biti. To je pitanje one sebičnosti kao nacije, kao političkog naroda na koju imamo pravo nakon svih ovih godina, nakon pomutnji i vjerovanja u nečiju pomoć koja nikad nije došla“, rekao je predsjednik Milanović govoreći o stanju u Europi i svijetu.



"Danas kada slušam političke lidere članica Europske unije, s kojima dovoljno često imam prilike razgovarati i slušati ih, a da ne znam kako stvari stoje u ovom trenutku, zaključio bih da je rat već izbio, da se vojske mobiliziraju, da je rat neizbježan posebno na istoku. A to nije tako i ne mora biti tako.

U isto vrijeme na Bliskom istoku i u Palestini, ali i u odnosima Izraela i Irana, pred nama su događaji koji mogu imati nesaglediv utjecaj na svjetski mir, poredak i globalnu ekonomiju, ukoliko izraelska vlast odluči napasti Iran u sljedeća dva tjedna i tako probati uvući svijet u novi ciklus rata. Ovo nisu nerealne stvari, ovo se događa pred našim očima“, upozorio je Milanović.

O europskim fondovima...

Predsjednik Milanović govorio je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora na kojoj je sudjelovao povodom obilježavanja Dana Grada te se u obraćanju osvrnuo i na korištenje europskih fondova.

"To je europski novac, ali to je i naš novac koji se mora iskoristiti maksimalno koliko može. Ali, da bi ga Hrvatska dobila, treba se okrenuti i vidjeti što smo sve dali. Dali smo čudo, otvorili smo se potpuno, čitave industrije su propale, ne samo zbog pljačke prije trideset godina, nego zbog toga što smo morali igrati po pravilima koja odgovaraju jačima, koji su ušli na hrvatsko tržište“, rekao je o korištenju europskih fondova. Dodao je i da Hrvatsku nitko nije tjero jer "to smo prihvatili, to je naša slobodna volja, ali imamo pravo i na onaj drugi dio pogodbe, a to su europski fondovi, to je naš novac“, istaknuo je.



"Moramo voditi računa o tome da ovo što sada imamo ostane, opstane i raste i da zemlja bude stabilna i jaka. Hrvatska ne smije biti marioneta, već država koja vodi računa o sebi, o onome što je stvarano godinama, što je u jednom trenutku bilo skoro srušeno prije trideset godina i što je, konačno, zahvaljujući volji, odlučnosti i žrtvi hrvatskih boraca, branitelja, hrvatskih osloboditelja nakon '91. godine stvoreno”.

"Hrvatsko iskustvo u zadnjih trideset godina bilo drukčije od iskustva ijedne druge članice Europske unije”, zaključio je.

"Mi se moramo uklopiti u modele i opća pravila jer bez toga se ne može živjeti. Ta pravila su europska i naša, ali naše iskustvo nas tjera i upozorava da se njime koristimo kako ga ne bismo prolazili ponovno. Moramo gledati u šanse koje članstvo u Europskoj uniji nosi, kao i na odnose s našim susjedima jer to su naši strateški partneri“, dodao je.

Potpisan sporazum o suradnji

Tijekom obilježavanja Dana grada Samobora potpisan je sporazum o prijateljstvu i suradnji Samobora i Valpova.

Predsjednik Milanović pohvalio je Samobor zbog iznosa gradskog proračuna. "To je novac koji se zarađuje kompleksnije i kada bi bilo više takvih sredina u Hrvatskoj zemlja bi bila jača", rekao je Zoran Milanović.

