Ministar Grlić Radman nakon posjeta navijačima u zatvoru: "Bilo je dirljivo. Djelovali su zbunjeno, nisu ni svjesni situacije"

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, otkrio je reporterki Dnevnika Nove TV Petri Buljan u kakvim su uvjetima smješteni pritvoreni navijači.

Na pitanje kakvi su uvjeti i što su mu rekli neki od pritvorenih navijača odgovara:

"Posjetio sam najveći grčki zatvor Kordalos gdje je osam mladih ljudi, hrvatskih državljana. Oni su djelovali zbunjeno, nisu ni svjesni u kakvoj su situaciji sada, ali sam ih ohrabrio, jer Vlada i svi mi, uvijek smo uz naše državljane, bez obzira gdje su i što su počinili. To je naša ljudska i profesionalna obaveza.

Bilo je dirljivo. Oni su svjesni svih napora koje smo uložili i premijer i ja sa svojim grčkim kolegama. I kolega Malenica sa svoje strane. To je jamstvo sigurnosti da im se neće ništa u tim zatvorima dogoditi. Sad žele što prije kući, ali to ne ovisi o nama nego o neovisnom grčkom pravosuđu. Što se tiče uvjeta u zatvorima oni su zbrinuti.

Naše veleposlanstvo ih redovito obilazi. Svi su u redu. Mi ovdje govorimo o zatvorskim uvjetima, ali ono što je važno je da se nitko od njih nije žalio da im nešto nedostaje. Sigurni su. Upravo su njih osam izdvojeni u jednoj posebnoj jedinici. Izrazili su zadovoljstvo brigom", kazao je ministar.

Na pitanje jesu li vidjeli i jesu li upoznati sa snimkom, ministar odgovara: "Nismo o tome govorili, ali pitanje o snimci je postavljeno i našem i grčkom premijeru. No, obojica su otklonila mogućnost osobnih komentara, to ostaje na istražiteljima", kaže.

"Baca li snimka neko novo svjetlo na istragu? Ministar kaže: "To ćemo vidjeti. Ovih dana to treba biti ispitano i istraženo. Teško je to komentirati. U svakom slučaju dobro je eliminirati bilo kakvu upletenost hrvatskih državljana u nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Ubojstvo treba rasvjetliti. Naravno da svaki daljnji korak u istrazi može otkloniti bilo kakvu sumnju i olakšati njihov položaj".

Hrvatska je predala prijedloge grčkoj strani. Hrvatska traži da se Dinamovim navijačima zajamči sigurnost, omogući pravično i brzo suđenje i deportacija onih koji ne podliježu kaznenoj odgovornosti.

"To je naša pozicija, naše viđenje situacije, mi smo izrazili sućut grčkoj strani. Grčke vlasti će razmotriti taj naš prijedlog. Mi smo razumijeli da tu postoji volja. Olakšava situaciju da smo mi članica EU-a, dijelimo iste vrijednosti".

Što se tiče DNK analize, ministar kaže: "Ta DNK analiza, čini mi se, nije pouzdana i čini mi se da se istraga vraća na nadzorne kamere. Tužiteljstvo je podignulo optužnicu koja podrazumijeva kazneni postupak, trebaju se utvrditi elementi za kazneni progon ili za prekršaje. Danas smo čuli da bi to moglo biti u nekoliko tjedana, a ne u nekoliko mjeseci i to je dobra vijest", rekao je ministar.

Grlić Radman sastaje se u utorak ujutro s grčkim kolegom Giorgosom Gerapetritisom.

Grčki domaćin Kyriakos Mitsotakis ugostit će navečer čelnike zemalja zapadnog Balkana i država članica EU-a na večeri u Maximos Mansionu na neformalnoj raspravi o proširenju EU-a i europskoj budućnosti regije te o ruskoj agresiji na Ukrajini.

Na večeri će biti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, s kojim će se Plenković u utorak sastati i razgovarati o novoj vojnoj pomoći Ukrajini.

