Odvjetnik uhićenih Hrvata o rezultatima DNK analize i novoj snimci: "Otvaraju se nove sumnje..."

Grčki mediji objavili su novu snimku za koju tvrde kako prikazuje trenutak u kojem je ubijen navijač AEK-a Michalis Katsouris.



S odvjetnikom koji zastupa većinu uhićenih hrvatskih navijača Athanasiosom Kaymenakisom razgovarala je novinarka Nove TV Petra Buljan.



Kaymenakis nije želio komentirati novu snimku zbog istrage koja i dalje traje, ali je ustvrdio:



"Snimka stvara osnovanu sumnju u drugog krivca i ono što se dogodilo, ali i u odnosu na uhićene. Vidjet ćemo."

Nije želio odgovoriti jesu li sada uhićeni Hrvati u boljem položaju:

"Snimka je dugačka, ali ono što mogu reći je da se na njoj ne vidi da je itko od hrvatskih navijača držao nož."



Kad je riječ o DNK analizi tragova koji su pronađeni na nožu, odvjetnik kaže kako još ništa službeno nije dobio, već je samo čuo glasine da ništa konkretno nije nađeno.



"Nemam informaciju da je pronađeno oružje ubojstva. Mi osporavamo informaciju da je jedan naš navijač imao nož i tražili smo da mu se uzmu otisci prstiju. Nož je pronađen pokraj njega i policija tvrdi da je njegov. On tvrdi da nije imao nož i ja mu vjerujem. Tužiteljima sam rekao da hrvatski navijači nisu koristili noževe", ustvrdio je Kaymenakis.



Odvjetnik pojašnjava i kako je razumljivo da forenzička istraga traje toliko dugo jer je puno dokaza.



"Tu je nož u pitanju, DNK i otisci prstiju izuzimani su i iz automobila, pretraživano je i 95 mobitela… No, mislim da istraga ipak ubrzava i da policija radi sjajan posao", kaže odvjetnik hrvatskih navijača.



Na pitanje je li točno da će istraga obuhvatiti i neke navijače AEK-a, odgovorio je da ne želi komentirati istragu koja je u tijeku, ali je ipak dodao: "Puno ljudi se pita zašto nitko od AEK-ovaca nije uhićen, no to je tako kad si domaći navijač, onda znaš kako pobjeći. No vjerujem da će policija odraditi dobro posao."

Tužiteljstvo, kaže Kaymenakis, za svakog uhićenog navijača treba dokazati optužbe.



U Grčku je danas doputovao i hrvatski premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Ivanom Malenicom. Predsjednik hrvatske Vlade će se bilateralno sastati s grčkim premijerom Kiriakosom Micotakisom, a očekuje se da će razgovarati o uhićenim navijačima i neredima u Grčkoj. Plenković je već najavio da će Hrvatska tražiti puštanje na slobodu svih onih koji nemaju veze s neredima i ubojstvom.



"Ne znam što će političari uspjeti napraviti, ali mi ćemo od suca tražiti puštanje navijača uz jamčevinu. Ako u tome ne uspijemo, onda ćemo se obratiti sudskom vijeću. No ne radimo to uvijek i bilo kada. Puno je uhićenih, trebamo imati dobre osnove i šanse za takav postupak", zaključio je odvjetnik hrvatskih navijača.