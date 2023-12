Uz kadrovsku premetaljku

Gradonačelnik neće predložiti proračun, ide se na izbore: "Vjerojatno smatraju da je došlo njihovo vrijeme"

Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević Foto: Luka Gerlanc/Cropix

U Gospiću slijede prijevremeni izbori jer je gradonačelnik Karlo Starčević potvrdio u petak Hini da "sigurno neće predložiti novi proračun do kraja godine", kako bi do redovnih izbora 2025. godine realizirao više projekata nego to može sa sadašnjim suradnicima.