Pomoću ovih 6 načina smanjite potrošnju goriva

Sve je ozbiljnija situacija na svjetskom tržištu nafte zbog rata na Bliskom istoku.

Posljedice su već vidljive kroz rast cijena goriva, a kako doznaje Dnevnik Nove TV sljedećeg utorka se očekuje novo poskupljenje na benzinskim crpkama. Zbog svega Vlada priprema novi paket mjera za ublažavanje udarca na džepove građana.

U takvim okolnostima racionalna potrošnja goriva postaje nužnost, a ne samo preporuka. No, promjenama u svakodnevnim navikama, organizaciji putovanja i načinu vožnje potrošnja se može značajno smanjiti bez velikih odricanja.

Autoportal je izvijestio o šest ključnih mjera koje, ako se dosljedno primjenjuju, mogu smanjiti potrošnju goriva za više od 30 posto.

1. Pametno birajte vrijeme i trasu putovanja

Gužve, stajanja i spora vožnja među najvećim su potrošačima goriva. Tko može prilagoditi vrijeme odlaska na posao ili povratka kući, često može znatno skratiti vrijeme provedeno u koloni i pritom smanjiti potrošnju. Kod duljih putovanja također se isplati izbjeći udarne termine.

Osim toga, najkraći put nije uvijek i najštedljiviji. Ponekad je duža, ali protočnija ruta bolji izbor. Navigacijske aplikacije koje prate promet u stvarnom vremenu mogu pomoći pri odabiru isplativijeg smjera.

2. Redovito provjeravajte tlak u gumama

Prenizak tlak u gumama povećava otpor kotrljanja, a time i potrošnju goriva. Procjenjuje se da takva vožnja može povećati potrošnju i do 5 posto. Zato je važno redovito provjeravati tlak i održavati ga prema preporuci proizvođača, najčešće navedenoj na okviru vrata vozila.

Osim manje potrošnje, pravilno napuhane gume znače i dulji vijek trajanja te bolju stabilnost automobila.

3. Uklonite nepotreban teret iz vozila

Svako dodatno opterećenje povećava potrošnju. U mnogim se automobilima stalno voze stvari koje zapravo nisu potrebne, od alata do sportske opreme. Takav višak može povećati potrošnju i za više od 10 posto.

Isto vrijedi i za krovne nosače ili kutije. Kada nisu u upotrebi, bolje ih je skinuti jer stvaraju veći otpor zraka.

4. Redovito održavajte automobil

Automobil koji je tehnički ispravan troši manje. Prljavi filteri, loše podešen motor ili zanemaren servis mogu izravno povećati potrošnju goriva. Kod dizela posebnu ulogu ima sustav ubrizgavanja, a kod benzinskih vozila važno je redovito mijenjati svjećice i održavati sustave paljenja.

Treba paziti i na geometriju kotača jer nepravilnosti povećavaju otpor i trošenje guma. Redovit servis zato nije samo trošak, nego i način uštede.

5. Prilagodite stil vožnje

Stil vožnje jedan je od ključnih faktora potrošnje. Nagla ubrzanja, česta kočenja i agresivna vožnja troše znatno više goriva. S druge strane, mirnija i ravnomjernija vožnja može smanjiti potrošnju za više od 10 posto.

Potrošnja posebno raste s većom brzinom. Ako je brzina veća za 10 posto, potrošnja može porasti oko 15 posto, a pri povećanju od 20 posto i više od 30 posto. Na dužim relacijama, poput vožnje od Zagreba do Splita, to znači osjetno veći trošak uz relativno malu vremensku dobit.

6. Umjereno koristite klima uređaj

Klima uređaj jedan je od najvećih dodatnih potrošača u vozilu. U toplijim mjesecima mnogi ga koriste stalno, iako to nije uvijek nužno. Pri temperaturama do 25 stupnjeva često se može voziti i bez klime, osim kada se zbog vlage magle stakla.

Kada se klima koristi, preporučuje se umjereno podešavanje, s temperaturom između 23 i 25 stupnjeva te srednjim intenzitetom puhanja. Tako se čuva i gorivo i ugodniji uvjeti.

Kombinacija ovih mjera može osjetno smanjiti troškove, produljiti trajanje vozila i povećati sigurnost na cesti. Male promjene u navikama često donose veliku razliku, ističe Autoportal.