Renato Petek optužio gradonačelnika pa se oglasili iz Možemo!: "On nije na ti sa činjenicama, na to smo navikli"

Zagrebački gradonačelnik na udaru je žestokih kritika koalicijskih partnera iz SDP-a.

Renato Petek Tomaševića je prozvao zbog nabave voznog parka za Holding po modelu dnevnog najma. Po istom su se principu automobili nabavljali i za vrijeme Milana Bandića, zbog čega ga je Tomašević žestoko napadao. Grad će u iduće dvije godine na dnevnoj bazi unajmiti više od 200 vozila što će platiti oko 5 milijuna eura.

"Ja sam jako tužan i frustriran što imamo gradonačelnika koji je licemjer. On je jedno govorio ranije, predbacivao je Bandiću zašto se koriste Audiji. Sada je on također za svoju upravu nabavio Audije.



"Kao i obično Petek nije baš na ti sa činjenicama, to smo navikli.

Prvo treba reći da se radi se o Holdingu. Drugo, nije luksuzni automobil, mada su imali mogućčnost da uzmu višu klasu, nisu, već su išli na nižu klasu.

Pročitajte i ovo Ususret izborima "Kandidirat ću se za još jedan mandat", najavio Tomašević i otkrio zašto

Pročitajte i ovo Oglasio se i grad Petek objavio dokumente: Prije odrona na Jakuševcu Grad nezakonito izvodio radove

Ovo je lažno, nije luksuzini automobil. Proziva stranku koja ne radi natječaj, već je Holding taj koji radi natječaj", demantirala je Peteka Sandra Benčić iz Možemo!.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.