Bivši ministar na požarištu: "Probudio nas je smrad paljevine, u 5 ujutro počela je borba za kuće"

Veliki požar koji je izbio nadomak Splita, u naselju Jasenice oko 2:54 ujutro i brzo se širio, uznemirio je sve stanovnike, ali i brojne turiste. Bivši ministar Gordan Maras na društvenim je mrežama ispričao kako je cijelu noć trajala borba za obranu kuća.

"Probudio nas je smrad paljevine oko 3:30 ujutro. Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorilo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću", ispričao je.

Veliki požar u Dalmaciji kod Jesenica - 43 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Zahvalio se vatrogascima i svima koji su pomagali - kuće su obranjene.

"Vatrogasci su napravili ogroman posao jer nakon što smo sklonili djecu na porat mi smo sa šlaufima mogli učiniti malo, oni sa vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu", dodao je Maras.

Zbog požara je od 6:15 prekinut promet preko Jadranske magistrale (D8) između Mutograsa i Omiša.

Sve novosti o buktinji možete pratiti OVDJE.