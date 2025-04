Bivši ministar Gordan Maras ispričao se zbog prvoaprilske šale. U srijedu je objavio na Faceboku da se vraća u SDP zahvaljujući odluci predsjednika stranke Hajdaša Dončića, no sve je bila - prvoaprilska šala.

Kasnije je objavio da se mora ispričati jer je uvidio kako građanima njegov povratak puno znači, a zbog toga što se šali, nije se osjećao najbolje.

"Dragi moji dugujem vam ispriku", napisao je Maras.

"Danas sam na svom profilu napisao nešto što nije istina i što mi je izgledalo kao dobra prvotravanjska šala što su i neki mediji prenijeli. Mislio sam se malo našaliti na svoj i Hajdašev račun, ali sada kada vidim koliko se vas poveselilo da se vraćam te da vam moj povratak znači ne osjećam se baš najbolje", dodao je.

Potom je nastavio kako je toliko reakcija, članica i članova stranke koji su pozitivno reagirali na tu vijest u njemu probudilo "emociju, poniznost i žal što nisam sa vama.

"Meni to puno znači, ali ja tu na žalost ne mogu ništa. To je moj svijet i VELIKI dio moga života. Pokušao sam više puta i od odgovornih naišao na zatvorena vrata. Prije je to bio Grbin, danas je to Hajdaš. Njih to šta vi i ja želimo ne briga. Rekao sam da je to jedan od razloga što je danas SDP u Zagrebu na najnižim granama ikada. Nebitne, usputne likove poput Kolarića ne bi uopće više spominjao. Njega se ionako nitko za par mjeseci više neće niti sjećati.

Na kraju vas još jednom molim za ispriku jer mi namjera nije bila loša, a izvedba izgleda ispala katasrofalna. To mi nije prvi puta i možda vas je podsjetilo na neke moje javne nastupe kada sam se još bavio politikom. Nadam se da me razumijete. Živjeli i voli vas vaš Gordan!", navedeno je u objavi na Facebooku Gordana Marasa.