Iduća dva dana Zagreb je domaćin izbornom kongresu Europske pučke stranke. Održani su brojni bilateralni sastanci, među kojima je i onaj s predsjednikom Bundestaga Wolfgangom Schäubleom. Što je rečeno na tom sastanku otkrio je za Dnevnik Nove TV predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, a komentirao je i štrajk prosvjetara.

U Zagrebu se održava kongres Europske pučke stranke zbog kojeg su vodeći ljudi Europske unije stigli u Hrvatsku. Kongres će trajati dva dana, a u srijedu su održani brojni sastanci. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s predsjednikom Bundestaga Wolfgangom Schäubleom s kojim je, između ostalog, razgovarao o novom migrantskom valu.

Čuli smo danas niz poruka o važnosti Kongresa. Vi ste imali bilateralni sastanak s predstavnikom njemačkog parlamenta. Više je tema bilo obuhvaćeno, no zanima me tema stabilnosti i sigurnosti. Naime, cijela je Europa suočena s novim valom migrantske krize. U kojem pravcu ste razgovarali i što ste zaključili?

Bilo je mnogo tema. Potvrdili smo izvrsne bilateralne odnose, a vaše je pitanje bilo jedno od središnjih tema. Predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble iskazao je prvo razumijevanje za poziciju Hrvatske i snažnu potporu nam je dao za Schengen. Objasnio sam mu koja je logika našeg djelovanja, zašto je važno biti dio Schengena.

Pojasnio sam mu, isto tako, da imamo problema u susjedstvu u Bosni i Hercegovini gdje ima velik broj migranata koji žele ilegalnim putem ući u Hrvatsku. Čini mi se, a čuo sam kasnije i kancelarku Merkel, da Njemačka ima veliko razumijevanje za Hrvatsku jer mi smo granična zemlja. Oni su daleko udaljeni od ove granične crta koja dijeli zemlje Europske unije od migrantskog vala.

Dobili smo punu potporu, razumijevanje za našu poziciju, ali isto tako usuglasili smo se da Europa mora pronaći zajednički model kojim će osigurati i zaštitu i sigurnost europskih građana.

Na kongresu EPP-a odabrali novo vodstvo: Donald Tusk predsjednik je europskih pučana

Ivana Petrović: "Kongres EPP-a bit će posebno važan zbog okruglog stola o zapadnom Balkanu"

Koji bi to model mogao biti?

Vrlo je važno zaštiti vrijednosti na kojima počiva Europska unija. Dakle, i sloboda i demokracija i vladavina prava i zaštita ljudskih i manjinskih prava. Traži se jedan balans između tih temeljnih vrijednosti i zaštite i sigurnosti hrvatskih i europskih građana. O tome će se puno razgovarati, ali prebaciti težište samo na sigurnost, a zaboraviti temeljne vrijednosti – ne bi bilo dobro, kao što ne bi bilo dobro ostaviti slobodan ulaz za ilegalnu migraciju.

Jeste li možda spomenuli da je u našem susjedstvu, na granici Hrvatske i Slovenije, dakle unutar Europske unije još uvijek živa žica, a sada govorimo o temeljnim vrijednostima?

Gospodin Schäuble dobro je upoznat s onime što se događa između Hrvatske i Slovenije. Ohrabrio nas je da što prije pronađemo sva rješenja kako bi i Slovenija zdušno poduprla ulazak Hrvatske u Schengen.

''Moramo žurno riješiti to pitanje''

Mislite li da će se to dogoditi?

Pa podijelili smo optimizam. Bilo mi je vrlo drago čuti predsjednika Bundestaga da smatra da će Hrvatska uskoro postati članicom Schengena.

Zapamtit ću to što ste rekli. Drugo vrlo bitno pitanje tiče se štrajka učitelja. Premijer to danas nije htio komentirati. On se još uvijek nije sastao sa sindikatima. Svi su ukopani u svoje rovove, djeca su tu kolateralne žrtve. Jeste li unutar HDZ-a razgovarali kako to riješiti? Kani li premijer primiti sindikate učitelja i razgovara li se o mogućem odlasku ministrice obrazovanja Blaženke Divjak?

Pa svi mi zajedno prvo moramo razmišljati o djeci. Mislim da je već previše dana prošlo da djeca ne idu redovito u školi i to su gubitci koji nisu dobri. To pitanje moramo žurno riješiti. Vlada razgovara na razini resornog ministra rada, financija i mirovinskog sustava.

Maturantima prekipjelo: "Sjednite i dogovorite se! Ponašate se djetinjasto, a mi najviše ispaštamo"

Čelnici sindikata najavili "Prosvjed šutnje" pred Vladom: "300 ljudi će pokazati da su rekli sve, dat ćemo jasnu poruku"

Ali oni žele premijeru.

Još uvijek nisu iscrpljena sva rješenja. Ja bih podsjetio da je Vlada već do sada osigurala 12 posto veće plaće, da je ponudila šest posto veće plaće u ovoj godini. Ovdje se radi o osnovici, a isto tako je ponuđeno da do 1. srpnja bude pronađen novi model koeficijenata za cijelu državnu i javnu upravu. Vlada razumije zahtjeve prosvjetnih djelatnika, međutim za pravednu izradu novih koeficijenata potrebno je vrijeme.

Nismo rekli: 'Čekajte, držat ćemo vaše plaće na istoj razini dok se ne naprave novi koeficijenti.' Ne. Ponuđeno je već do sada 12 posto plus šest posto uz porezne olakšice, u mandatu ove plaće već do sada 20 posto veće plaće i rješavanje pitanja koeficijenata do 1. srpnja. Mislim da je to najviše što se moglo učiniti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr