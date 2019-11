Organizator i HDZ-ovci traže najbolju lokaciju za održavanje Izbornog kongresa Europske pučke stranke, kazao je ministar vanjskih poslova Grlić Radman i potvrdio da se niti jedan dio programa neće održati u sabornici na Markovu trgu.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman pri ulasku u Vladu novinarima je kazao kako se niti jedan dio programa skupa Europske pučke stranke (EPP), kojoj pripada i HDZ, neće održati u Saboru, kako je bilo ranije najavljeno.

Nije htio odgovoriti ima li to veze sa sindikatima u prosvjeti koji najavljuju štrajk na Markovu trgu u to vrijeme, već je isticao kako je to velika manifestacija za koju se traži najbolja lokacija, a i organizator skupa to želi. Osim toga, HDZ se našao pod salvom kritika kad je objavio priopćenje u kojem piše kako će se "sjednica Predsjedništva i Skupštine EPP-a održati u Hrvatskome saboru". Mnogi su smatrali da time HDZ i Vlada omalovažavaju hrvatske institucije.

Tako će sav program kongresa EPP-a biti u zagrebačkoj Areni.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u prolazu je novinarima samo dobacila kako će skup EPP-a biti "dobra stvar za Hrvatsku".

Na Izborni kongres Europske pučke stranke (EPP) doći će više od 2000 sudionika iz gotovo 40 zemalja. Među ostalima, doći će i njemačka kancelarka Angela Merkel, izabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Domaćini skupa su predsjednik HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te predsjednik EPP-a Joseph Daul, priopćili su ranije iz HDZ-a.