Prometni kolaps u Zagrebu: ZET upozorava na kašnjenja i zastoje

Zbog privremene regulacije prometa u široj gradskoj zoni, u Zagrebu su u četvrtak zabilježene ogromne gužve, osobito u području oko Vjesnikova nebodera, a iz ZET-a potvrđuju da je to prouzrokovalo povremena odstupanja u tramvajskom i autobusnom prometu.

Privremeno zatvaranje dijela Slavonske avenije, kao i okolnih ulica u zoni Vjesnika, usporilo je promet na svim obilaznim pravcima. Velik broj vozača preusmjerio se na Horvaćansku i Selsku, gdje su se, kako mediji prenose, već od ranih jutarnjih sati stvarale dugačke kolone. Promet kroz te dijelove grada odvijao se otežano, a čekanja su bila znatno duža nego običnih radnih dana.

Iz ZET-a poručuju da se vozila javnog prijevoza kreću usporeno te da dolazi do kašnjenja i zastoja, ponajprije u zapadnom dijelu grada. Napominju da odstupanja ovise o trenutnoj situaciji na cestama te da prometne ekipe na terenu pokušavaju optimizirati prolazak tramvaja i autobusa kroz najopterećenije zone.

Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i planiranje dodatnog vremena za putovanje dok je privremena regulacija na snazi.