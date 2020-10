Prvi čovjek MUP-a Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina sudjelovali su na konferenciji o protupožarnoj sezoni i nakon nje komentirali aktualne političke događaje.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina komentirao je pucanje mjera u aferi Janaf.

"Tu se nije radilo o pucanju mjera. Ovdje se radi da je netko rekao osobi određene informacije koja ona nije mogla znati. To itekako zanima policiju. Jer i nama je to u interesu. Malo je vjerojatno da su za to odgovorni ljudi koji su radili na istrazi. Mi radimo i provjeravamo i radimo izvide da dođemo do osobe koja je dala informacije", kazao je Milina.

Komentirao je i pucanje mjera u slučaju SMS i Rimac. "Policiji je u interesu da sprječi odavanje službenih podataka", kazao je.

MIlina je komentirao i slučaj supruga tužiteljice u aferi Janaf. Naime, Državno odvjetništvo naložilo je očitovanje i ispitivanje slučaja zagrebačke tužiteljice i to nakon što je otkriveno da se njezin suprug sumnjiči da je Draganu Kovačeviću, bivšem šefu Janafa, čuvao u stanu 4 i pol milijuna kuna, iako je znao da potječu od kaznenog djela.

"Tu se rade dodatne istražnje i dokazne radnje. Ja vam o tome nemam što reći", kazao je kratko.

Policija, prema njegovim tvrdnjama, radi intenzivno i u slučaju navodno pronađenog novca. Milina nije želio odgovoriti na pitanje novinare je li spašen sadržaj mobitela Dragana Kovačevića.

Milina je kazao i da je zatražio sve informacije vezano za slučaj ilegalnog Doma za starije u Legradu kojeg je otkrila korona.

"Vidio sam to u medijima, postavio sam upite. To je stvar inspekcijskih službi. Nisam dobio povratan odgovor. Nemam dodatne informacije, nego one u medijima", kazao je MIlina.

Ministar Božinović nije želio komentirati uvode li se strože mjere u ugostiteljskim objektima, dok ne razgovara s predstavnicima ugostitelja.

"U petak smo otvorili razgovore. Mi u ovom tjednu već od danas počinjemo bilateralne razgovore vezano za pojedine segmetne ugostiteljstva. Ne bih najavljivao ništa u ovom trenutku, jer je fer play da prvo razgovaramo s ljudima u branši. Važno nam je da ne bude nikakvih naglih odluka. Naš dijalog će biti kontinuiran, uključujući i uvođenje nekih mjera. Sve ćete znati", kazao je.