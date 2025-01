Šteta na objektima u staroj jezgri Karlovca sve je veća. Građana čiji su domovi stradali javlja se sve više, žive u strahu od potpunog urušavanja. Skloni su i pokretanju pravnog postupka, jer u obećanja ne vjeruju.

"Da ja sad tu stavljam knauf, ja ću to napravit, jer sam to i delam. Ali šta mi vredi kad ovi će dole opet i opet će mi to sve otić… Di smo onda? To nema kraja!", rekao je Nikica Použ.

Prije četiri godine kupio je stan i uređivao ga, malo po malo. Ljutit i razočaran, Nikica više ne uređuje, samo iznova hitno sanira štetu koja mu u stanu nastaje zbog radova na aglomeraciji.

"I onda ti veli ti si to tako kupio. Nisam, kupio sam da je to sve bilo okej", požalio se Nikica.

Rupe u stropu, zidovima, stepenice po kojima je opasno hodati. I pročelje napuklo – na pola. Obećanja mu je dosta.

"Joj, sanirat će se poslije. Ma neće se sanirat ništa. Do tog nije trebalo ni doći. Da su izašli na vrijeme, da su stručni ljudi vodili te poslove - to ne bi bilo sigurno", rekao je Nikica.

Stvarnost je drukčija, u nekoliko desetaka domova unutar povijesne karlovačke jezgre. Kod Katice je pao strop, Vedrana je umjesto betonskih temelja dobila – dasku. Sve te priče u Dnevniku Nove TV ispričane su unatrag nekoliko mjeseci.

U subotu je ekipa Dnevnika Nove TV o šteti upitali i novog direktora VIK-a. Obećanje je dao.

"Izvođač je dužan da vrati oštećenja u prvobitno stanje", rekao je novi direktor VIK-a Miroslav Vukovojac.

"Gledajte, neki tu neće više bit ni živi, a pol tog će se srušit", rekao je Nikica.

Jedino što im preostaje, smatraju, jest traženje pravde na sudu.

"Ali, dal će šta bit od toga, čisto sumnjam", kazao je.

Pravo na sanaciju štete, ili ako ona nije moguća, na odštetu - stanari imaju, rekao je odvjetnik Anđelko Jureško, ali postupak je dug i kompliciran.

"Mislim da treba pokrenuti postupak odmah, ako su vlasnici sigurno da nije bilo oštećenja prije početka radova. Na taj način će oni možda prisiliti investitora da reagira. Obećanje investitora da će nadoknaditi štetu, da vlasnici mogu bit mirni, bojim se da nije dovoljno", rekao je odvjetnik.

Sudski postupak u ovakvim slučajevima može potrajati od tri do pet godina. A grad izgleda kao da više ne može čekati.

