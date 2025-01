Tri izborne noći gledatelji su birali Novu TV. A sada je stigla i nominacija za Večernjakovu ružu.



"Osjećaj je sjajan, ne znam što bih drugo rekla, jer u superizbornoj godini kada daješ apsolutno sve od sebe da te izborne emisije budu zanimljive ljudima, kada dođu brojke da smo najgledaniji... Sada kao točka na "i" dođe nominacija za TV emisiju godine", ispričala je Sabina Tandara Knezović, reporterka Nove TV.

Bogat program uz zanimljive goste, analize u studiju, grafičke pakete i prije svega - reporteri s terena koji su donosili reakcije iz stožera. Sve izborne specijale uređivala je Željka Gulan, urednica Dnevnika Nove TV i izbornog specijala.



"To doista jest rezultat cijelog tima, jer da nema njih, u krajnjem slučaju, ni ja ne bih mogla to sve urediti i srediti, tako da svi mogu biti ponosni", rekla je Gulan.

Kao i zbog nominacije Hrvoja Krešića koji je nominiran za TV osobu godine. "Naravno da budeš zadovoljan što je negdje netko prepoznao taj trud, ali ne misliš na to kada krećeš u cijelu priču, baš ono ni na kraj pameti, mislim radiš to zato što ti je to posao", rekao je.



Odličan posao već pet sezona radi ekipa serije "Kumovi". Glumac Vedran Mlikota nominiran je za glumačko ostvarenje godine. "Godi, čisto zbog toga da čovjek zna da to što radi je okej. Izgleda da smo uboli ono, što se kaže, žilu lijepu koju ljudi vole, evo svaki dan na ulici, ne samo mene, nego i kolege, ljudi pitaju kad će ići dalje".



Večernjakova ruža najdugovječnija je medijska nagrada koja se dodjeljuje u osam kategorija. A u svakoj je pet kandidata.



"Cijenimo i nagrađujemo izvrsnost, bilo je jako puno i u novinarstvu i u videima umjetnosti ljudi koji su marljivo i naporno radili i mi ćemo to 11. travnja u HNK nagraditi", rekao je Dario Markas iz Večernjeg lista.

Pobjednika bira publika - svoj glas možete dati od 3. veljače.

Pročitajte i ovo iza rešetaka Policiju iznenadilo ono što je zatekla u pretresu kuće u Zagrebu: "Mislim da je on čudak..."

Pročitajte i ovo "Veže nas zajedništvo" Sprema se novi bojkot trgovina, objavili su i kad: "Idemo još jače, trgovački lanci nam pokazuju srednji prst"