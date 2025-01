Očekuje nas promjenjivo vrijeme: Meteorolog Dnevnika Nove TV objasnio kako to utječe na raspoloženje i organizam

U ponedjeljak, ali i utorak će se zadržati ovako neobično toplo, mjestimice i kišovito te uz jaku južinu zbog koje meteoropati mogu osjećati tegobe, poput glavobolje. Mnogi će lošije spavati, a svi skupa morat ćemo uložiti više truda da bismo bili bolje raspoloženi. Tako je to kad zapuše jugo, ovaj put na prednjoj strani nove snažne ciklone koja s Atlantika stiže nad Europu, a uz nju vezan frontalni sustav približava se Alpama gdje će se u noći na utorak zavrtjeti i sestrinska ciklona. Cijeli tjedan okolnosti su takve da će biti promjenjivo, uz kišne i sunčanije epizode te uglavnom toplije nego je to za doba godine uobičajeno.



Jutro u unutrašnjosti djelomice ili čak pretežno sunčano, a u gorju i na moru promjenjivije, pri čemu će sunca biti u Lici i Dalmaciji, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru većinom prevladavati oblačno. Taj dio sjevernog Jadrana i gorja u ovakvim situacijama obično i ima najviše oblaka i barem po neku kap kiše. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, u gorju i na sjeveru zemlje s olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura, na kopnu najčešće od 3 od 8, a na moru od 8 do 12 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, pri čemu će oblačnije biti u najzapadnijim krajevima. Prilično i vjetrovito uz lokalno jak jugozapadni vjetar s olujnim udarima. Temperatura ponovno može dosegnuti visokih 18 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji u ponedjeljak djelomice ili čak pretežno sunčano te također iznadprosječno toplo. Vjetar ovdje uglavnom slab s juga, a temperatura, kao i na zapadu, od 16 do 18 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, s kraćim sunčanim razdobljima, ali i kišom mjestimice, češćom poslijepodne. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare olujan jugozapadnjak, a na moru većinom umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju bliže 10, a na sjevernom Jadranu do 15 stupnjeva.



Dalmaciju očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, te i dalje vjetrovito i toplo. Vrlo rijetko bit će moguće malo kiše. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura će biti od 15 do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu i u nastavku tjedna izmjenjivat će se sunčana razdoblja i ona s više oblaka: također, povremeno će i kišiti. U utorak češće u Gorskom kotaru kad lokalno oborina može biti obilnija, te ponovno u četvrtak, dok se u srijedu očekuje najviše sunčanih razdoblja. Jak jugozapadnjak puhat će još u utorak, potom vjetar slabi, a temperatura se postupno snižava, iako i dalje neće biti hladno.



I na Jadranu sljedećih dana promjenjivo. Kiša će biti češća tijekom utorka kad na moru može biti i izraženijih grmljavinskih pljuskova te lokalno obilnije oborine. U srijedu kiša uglavnom na jugu, no posvuda je može biti i u četvrtak. Olujno jugo će oslabjeti, a u četvrtak će zapuhati sjeverozapadni vjetar.



Temperatura se na Jadranu neće značajnije mijenjati, dok će prva polovica tjedna na kopnu biti toplija od druge. Pred nama je još dva dana jake južine, a potom će se i biometeorološke prilike poboljšati.

Pročitajte i ovo Eskalacija napetosti U Srbiji studenti idu po promjene, najavljen najveći prosvjed do sada: "Mi smo doslovno na granici građanskog rata"

Pročitajte i ovo dabrin nasljednik Penava otkrio tko će biti novi ministar poljoprivrede