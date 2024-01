Glavni dio zime je pred nama, moglo bi još biti snijega, i to već za koji dan

Prije točno 11 godina zatrpao je Zagreb, no pravog snijega kod nas je sve rjeđe, a zapravo ga dugo nije ni bilo. Ima li ikakve šanse da ga bude u skorije vrijeme, pitaju se mnogi.

Prva prilika je sutra navečer, odnosno u noći na utorak, ali ne neke velike količine. Druga prilika bit će u noći na petak. No obzirom na to da će se vrijeme nekoliko puta u idućem tjednu promijeniti, to i umanjuje sigurnost u samu prognozu, a posebno kad je riječ o snijegu. Za sad se možemo nadati, a potvrda prognoze stići će u idućim izvještajima.



Vrijeme se mijenja, osjete to prije svih i meteoropati: jača jugo, tlak zraka pada, oblaka je sve više, a slabih oborina bilo je već u nedjelju. Pritječe nam vlažan oceanski zrak, a u ponedjeljak će se preko naših krajeva premještati i atmosferski poremećaj pa će većinom prevladavati oblačno i kišovito vrijeme.

Ujutro se u kopnenim krajevima ne očekuje neka ozbiljnija kiša, no i to malo što padne, moglo bi, prije svega u Slavoniji i Baranji stvoriti poteškoće u prometu, s obzirom na to da će ujutro još biti dosta hladno, dovoljno da se kiša može smrzavati na hladnom tlu pa svakako vodite računa o tome.

U cijeloj zemlji bit će promjenjivo ili pretežno oblačno, a kiše će najčešće biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar koji mjestimice na Kvarneru ujutro na mahove može biti olujan. Uglavnom u Dalmaciji mogući su pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -4 na istoku do +1 na zapadu i u gorskoj Hrvatskoj, dok se duž Jadrana očekuje većinom između 6 i 10 stupnjeva.



Kiše će u središnjoj Hrvatskoj biti uglavnom u drugom dijelu dana. Navečer i u noći uz sjeveroistočnjak i zahladnjenje počet će prelaziti u susnježicu i u snijeg: i to najprije na sjeveru i u višim predjelima. Dnevna temperatura, prije zahladnjenja, od 3 do 7 stupnjeva.



Kiše će u Slavoniji mjestimice biti već od jutra, a bit će češća poslijepodne. Navečer i u noći na utorak prelazit će u susnježicu i snijeg, najprije u Podravini i Baranji. Najviša dnevna temperatura između 2 i 6 stupnjeva, no potom će uz vjetar sa sjevera zahladnjeti.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra isto promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Kiša će na moru biti češća na Kvarneru i u riječkom zaleđu, a u gorju će u noći na utorak prelaziti u susnježicu i snijeg. Umjereno i jako jugo i južni vjetar će poslijepodne oslabjeti. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 5 do 8, a na sjevernom Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.



Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, na jugu moguće i obilnijom, u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar koji lokalno na udare može biti i olujan: osobito poslijepodne. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 10 i 15 stupnjeva.



U utorak ujutro još može biti malo snijega, prije svega na istoku gdje je pritom moguć i tanji snježni pokrivač. Potom slijedi razvedravanje koje nažalost neće trajati više od jednog dana.

Već u srijedu poslijepodne stiže novo naoblačenje i potom kiša. Padat će i u četvrtak, a uz jačanje jugozapadnog vjetra temperatura će osjetno porasti pa nas nakon 6 u srijedu, očekuje 13 stupnjeva u četvrtak. No da sve ne bi bilo jednostavno, u noći na petak slijedi novo osjetno zahladnjenje i vjerojatno snijeg.

Na Jadranu cijeli tjedan promjenjivo, u četvrtak i pretežno oblačno, povremeno s kišom, ali i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčana vremena bit će u utorak poslijepodne. Umjerena i jaka bura u srijedu će okrenuti na jako jugo i južni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. I na moru sredinom tjedna uz južinu sve toplije.



U noći na petak slijedi osjetno zahladnjenje pa će kiša u unutrašnjosti prelaziti u snijeg. Potom za vikend sunčanije, ali još jednom i vrlo hladno.

