Slovenija je u utorak čestitala Hrvatskoj na otvaranju Pelješkog mosta uz poruku da je današnji dan "povijestan" za Hrvatsku te izrazila zadovoljstvo što je Zagreb za projektanta odabrao slovenskog inženjera.

"Čestitke ministru Olegu Butkoviću i svim Hrvatskim na povijesnom danu, otvaranju mosta koji će Hrvatsku povezati u cjelinu", navela je u čestitci na društvenim mrežama bivša slovenska premijerka Alenka Bratušek, danas članica vlade premijera Roberta Goloba.

Čestitke @OlegButkovic in vsem Hrvatom ob zgodovinskem dnevu, ko bodo urado otvorili most, ki bo povezal Hrvaško v celoto. Načrtovanje zgodovinskega projekta so zaupali Slovencu in to ima poseben pomen, utrjuje dobrososedske odnose in prijateljstvo med držvama. SREČNO. 🇸🇮🇭🇷🇪🇺 pic.twitter.com/7GiSBpyiCF