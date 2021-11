Spekulacije o smjeni Vanje Marušić s mjesta ravnateljice USKOK-a potpuno su neutemeljene, poručila je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek u Saboru, čiju , pak, smjenu traži oporba.

Saborski Odbor za pravosuđe i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije održavaju u Saboru zajedničku sjednicu na čijem je dnevnom redu Izvješće Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2020. godini.

Je li USKOK obavijestio vodstvo DORH-a o svemu što se radilo u slučaju Gabrijele Žalac, jesu li točne informacije o smjeni ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić i osjeća li osobnu odgovornost s obzirom na t da vodstvo DORH-a imenuje vodstvo USKOK-a, pitao je predsjednik Odbora Mišel Jakšić glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj-Šipek.



''Što se tiče predmeta Žalac, u tijeku je provođenje nadzora u radu nad tim predmetom USKOK-a, ali i drugim predmetima koji su povezani s njim. Tek kad ovaj nadzor bude gotov i na temeljeu utvrđenih činjenica ja ću donijeti odluke. Spekulacije o smjeni Vanje Marušić su potpuno neutemeljene. Odluku neću donijeti pod pritiskom medija koji jedan dan navijaju za jednu, a drugi za drugu stranu. O rezultatima nadzora i svojoj odluci obavijestit ću vas i vjerujem da to nećete dugo čekati'', rekla je Hrvoj-Šipek.



Valja podsjetiti na to da je Izvješće glavne državne odvjetnice o radu državnih odvjetništava u 2020. na dnevnom redu Sabora dulje od 60 dana, a MOSt je prikupio zastupničke potpise temeljem kojih se glavnu državnu odvjetnicu pozvalo u Sabor gdje bi trebala odgovoriti ne samo na pitanja vezana za Izvješće, nego i ona vezana za slučaj Agrokor i povlačenje optužnice te afera Softver u kojoj je uhićena Žalac.

Saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja premijeru Andreju Plenkoviću uputio je pismo u kojem od njega traži da opozove glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj-Šipek. Podsjetimo, glavnu državnu odvjetnicu postavila je Vlada i jedino ona ima mogućnost pokrenuti njezin opoziv, a Sabor bi onda o tome raspravljao i odlučivao.



Smjenu Hrvoj-Šipek traži i SDP, no Banske dvore sve to, čini se, malo dira, naime, na sjednici održanoj u srijedu Vlada je dala pozitivno mišljenje o njezinu godišnjem izvješću o radu državnih odvjetništava u 2020. i proslijedila ga na glasanje Saboru. Smatraju da je DORH i u 2020. u otežanim uvjetima zbog potresa i pandemije zadržao zadovoljavajuću razinu ažurnosti u radu.

Isto smatra i sama glavna državna odvjetnica koja je jutros u Saboru istaknula: ''Što se tiče rada i operećenja DORH-a u 2020. godini, primili smo 213.000 novih predmeta, iz 2019. u radu su ostala 41.000 predmeta. Riješeno je 213.000 predmeta tako da je nastavljen pozitivan trend smanjenja neriješenih. Smatram to izuzetnim rezultatima s obzirom na uvjete u kojima smo radili u 2020. godini''.