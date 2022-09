Koprivnicom je odjeknula vijest da bi general Ante Gotovina mogao ostati bez titule počasnog građanina. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica pitala je gradske vlasti o čemu je riječ, a provjerila je i tko je najviše puta u Hrvatskoj okićen tom titulom. Rezultat je zanimljiv.

Mogućnost da bi Grad Koprivnica generalu Gotovini mogao oduzeti titulu počasnog građanina raširila se brzinom munje.

Problem je nastao zato što su gradske vlasti dodijelile Gotovini titulu 2015. Od tada Gotovina nije došao i osobno je preuzeo.



"Pa mnogi nisu digli te spomenice, te plakete. Tako da to, to ne mora otići u zaborav, neka bude", smatra Zlatko iz Koprivnice.



"Ja ne znam koji su to ljudi koji mu hoće to ukinuti. Ja mislim da bi trebali se zanimati što je Gotovina za ovu državu napravio, za njezinu slobodu", dodaje Toni.

Inicijative za oduzimanjem - nema

U gradskoj upravi kažu - inicijative za oduzimanjem nema.



"Grad Koprivnica nije službeno zaprimio prijedlog ili inicijativu da se g. Anti Gotovini, počasnom građaninu Grada Koprivnice, oduzme ta titula. Ukoliko takva inicijativa dođe, uvrstit će se na dnevni red sjednice Gradskog vijeća, a u skladu s propisanom procedurom", priopćeno je iz ureda koprivničkog gradonačelnika.



Gotovina u ponedjeljak nije odgovorio na pozive ekipe Dnevnika Nove TV. No, doznaju da je bio u kontaktu s gradskim vlastima. Sve je dodatno zakomplicirala i korona.

Rekorder u priznanjima

Inače, generali Gotovina i Markač dobili su niz priznanja posljednjih godina. Ipak, među apsolutnim rekorderima je - Vladimir Šeks. Posebno u Slavoniji.



"Ja mislim da je rekorder pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Ja bih rekao da sam ja vicerekorder. Jer sam ja bio zastupnik, oni su davali meni status počasnog građanstva kao znak jednog priznanja za zasluge koje sam učinio za njihov grad, njihov kraj", navodi Šeks.



Ima ih, kaže, više od 20. Pa čak i iz Kalifornije. Osvrnuo se i na slučaj iz Koprivnice.

USKOK preuzeo slučaj jeftinog uvoza tune, u sve upetljane i tvrtke Ante Gotovine



"Nekad netko od njih ne podigne, ali to nije razlog - ako ne podigne da on to ne cijeni, to nije razlog kao ni u slučaju generala Gotovine da bi mu se oduzimalo počasno građanstvo", smatra Šeks.

Jedni s poštovanjem, drugi se dodvoravaju

Niz priznanja ima i Jadranka Kosor.



"Neki dodjeljuju ta počasna građanstva uglavnom političarima i to uglavnom onima koji su na vlasti. Jedni s iskrenim poštovanjem, jer smatraju da je ta osoba to zaslužila, a neki samo zato da bi se toj osobi dodvorili. Pogotovo ako je ta osoba premijer, predsjednik Vlade", rekla je Kosor.



Nigdje gdje je, kaže, HDZ na vlasti više je ne zovu. Osim Iloka, tamo je zovu.

Ante Gotovina o razlozima potpisivanja pisma kojim se traži pomilovanje Perkovića i Mustača: "Zbog mojih životnih načela..."



"Kažem, s ove distance možda sam se svugdje trebala zahvaliti, ali eto, u određenom trenutku to je uvijek neko veselje, doživite to kao priznanje za svoj rad. To su uvijek lijepe svečanosti, cvijeće, poljupci, zagrljaji, a svega toga nestane kad više niste na vlasti", dodaje Kosor.



Počasnim titulama se kitio i Milan Bandić, a više puta i ostajao bez njih. Titulu su mu oduzeli Sarajevo, Sreberenica, a nedavno i Podgora.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr