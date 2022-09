Govoreći o subotnjim prosvjedima na Trgu žrtava fašizma, premijer Andrej Plenković spominjao je paramilitarne skupine i tsunamije mržnje i s lijeve i desne strane. Sve je u Dnevniku Nove TV komentirao predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

"Moramo biti načisto, bilo kakvo naoružavanje, ugrožavanje prosvjednika ili bilo koga u ovoj državi mora biti spriječeno. No ovo što smo čuli iz usta premijera je nonsens, neviđena glupost. To je jako opasno, totalitarno razmišljanje. U demokracijama poput Hrvatske svatko ima pravo izreći svoje mišljenje, okupiti se i reći što misli na miran i sukladno zakonu propisan način", rekao je u Dnevniku Nove TV Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta. Zahvalio se sigurnosnim službama na prepoznavanju moguće ugroze za sve.

"Ali ovo što na što poziva gospodin Plenković je pokušaj osporavanja. Nakon što je ubio referendum, sad pokušava i pravo na okupljanje osporiti. Etiketirajući, kao i u prošloj aferi nesretnog napada na policajca. Detektirao je nekakva teroristička gnijezda pa su ga nakon toga sigurnosne agencije i DORH osporili.

Nije bilo isprike. Rekao bih čak da gospodin Plenković kao da priželjkuje da se prikaže žrtvom", rekao je Penava. Priznao je da je na prosvjedu bilo svega i svakakvih sugovornika, ali mu nije žao što se uopće održao i što ga je DP podržao

"Nema se tko suprotstaviti krađi, pljački i korupciji. Ako se građani slažu u demokraciji moraju pokazati nezadovoljstvo. Nemojmo dozvoliti vraćanje u nekakve bivše sustave u kojima građani nisu smjeli iskazati svoje mišljenje", dodao je.

"Demografska katastrofa kao posljedica stranačkog kadroviranja"

Na pitanje nije li loše da se njegovo ime i ime stranke povezuju s mogućim terorizmom kaže: "Naravno da je, no to uporno čini gospodin Plenković. To je njegova politička agenda. On zna da je napustio tradicionalni glasački korpus HDZ-a, skrenuo je u lijevo. Sada pokušava, ocrnjujući DP, vodeće ljude u DP-u ili Mostu prikazati teroristima."

Na početak popisa onog što prema njemu Vlada radi pogrešno stavio je katastrofalnu demografsku sliku koja je izazvana nebrojenim aferama. One su pak, kaže, posljedica stranačkog kadroviranja. Nabrojao je nesreću vlakova u Novskoj, premalo mehaničara u ZTC-u za vrijeme požarne sezone pa i pad drona u ožujku.

"Apsolutni raspad sustava koji korijen i uzroke ima u kadroviranju podobnih na račun onih koji nešto znaju i mogu napraviti", kazao je.

Odgovarao je i na pitanje radi li on osobno sve ispravno, s obzirom da su dvije stranke registrirane na njega te je li točno da dobiva 240.000 kuna više.

O dvije stranke: "Vjerojatno ne baratate svim podacima"

"Nipošto. Sve je ispravno. Mislim da griješim kao i svatko. Ovo je afera koja, neću biti zločest jer je preduboku tema pa vjerojatno ne baratate ovim svim podacima. Ništa protuzakonito, ništa amoralno. Apsolutno ništa u toj priči nema osim što je ubačena tema od Plenkovića", rekao je.

"Najkraće, Nezavisna lista Ivan Penava, stranka formirana uoči lokalnih izbora, koja je pobijedila na izborima HDZ, SDSS pa čak i uz potporu SDP-a u drugom krugu. Nakon toga ulazim u DP i veliki broj članova se priključuje slijedom zakonskih odredbi. Radimo i u postupku smo stapanja te dvije stranke. Po vijećniku u Vukovaru stranka dobiva po 1000 kuna po vijećniku. To je 5000 kuna koje smo mi ajmo tako reći zaradili, ili su nam građani Vukovara dali. Nažalost, to je jedini izvor financiranja koji DP, odnosno Nezavisna lista Ivana Penava ima. Mi nemamo milijardu iz Ine, Janafa", dodao je. U procesu su zatvaranja jedne stranke.

Voli li se tako Hrvatska, s obzirom na domoljublje na koje se on osobno poziva?

"Domoljublje je jako širok pojam. Nikad se ne usudim reći tko je domoljub. To je relativna kategorija, i u čuvanju zemlje i u zaštiti okoliša, predanom radu, antikorupcijskom postupanju, pomaganju starici da prijeđe cestu... Kad ja zazivam domoljublje, radim to na suverenistički način, da trebamo biti svoji na svome, prijatelji prema svima. Ali vjerujem da su različiti segmenti domoljublja i nikad neću sebi uzeti za pravo da pripadniku druge političke opcije kažem da je manji domoljub, zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr