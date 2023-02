Povlačenje mora zabilježeno je diljem Hrvatske, ali i uzduž talijanska obale. Najdramatičnije je u gradu na vodi, Veneciji. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Nasukali su se simboli Venecije - gondole. Kanali kojima je isprepleten ovaj biser Jadrana su suhi.

Čak 61 posto manje vode nego inače ima i najduža talijanska rijeka Po. I jezero Garda u Italiji je neprepoznatljivo, a otočić svetog Blaža zbog rekordno niskog vodostaja izgleda kao poluotok.

"Živim ovdje 18 godina i nikad nisam vidjela tako suho jezero", govori stanovnica mjesta uz jezero Lago di Garda. "Obično dolazim ovdje brodom, ali sada mogu hodati". S njom se slaže i Salvatore. "Ovo je dramatično za jezero, floru i faunu i za okoliš".

Dramatični su prizori i na hrvatskoj strani Jadrana. Oseka je u Stobreču ostavila je brodice na suhom. Presušila je i lučica Valbandon u Fažani. Mještanin Ivan kaže kako je došao pogledati je li mu zbog velike oseke barka u vodi. "Nije još na suhom, ali dira dno dobro". Sumještanka Ksenija kaže kako prvi puta vidi ovako veliku oseku.

Ovakvi prizori rezultat su dva utjecaja, objašnjava Mirko Orlić, profesor na Geofizičkom odsjeku PMF-a.

"Kad se dva utjecaja zbroje, s jedne strane niska voda zbog plime i oseke, a s druge strane niska voda zbog djelovanja tlaka zraka, dobije se ovakav nizak vodostaj kakav se vidi", kaže profesor.

Zašto je prizor tako dramatičan u Veneciji, Orlić objašnjava da je riječ o tlaku zraka, "zato što u kanalima koji su niski, kada tlak zraka djeluje na more, onda imate djelovanje planetarnih atmosferskih valova. To su veliki valovi čije su valne duljine tisuću kilometara i kad oni dugo djeluju na Sredozemno more, onda istjeruju vodu iz cijelog Sredozemlja, ne samo Jadrana i ne samo lagune".

I u Riječkom mrtvom kanalu nesvakidašnji su prizori. Dok dio galebova plovi, drugi pak ovih dana koriste priliku za šetnju. Ivica iz Rijeke ne sjeća se ovakvih prizora u zadnjih 50 godina. "Baš ovako drastična oseka da je bila, ja to stvarno nisam vidio".

A kada će more ponovno na svoju razinu, odgovor zna profesor Orlić. "Kad se planetarni valovi pomaknu, kad umjesto brijega vala koji dominira Jadranom, dođe dol vala, onda će se tlak zraka smanjiti i razina mora će se podignuti i sva ta voda koja je iz Sredozemlja istekla u Atlantik će se vratiti".

Sve može potrajati danima jer se i planetarni valovi zbog klimatskih promjena dodatno usporavaju.

