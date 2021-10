Vlada je usvojila izvješće u kojem stoji da joj ministarstva nisu: realno planirala rashode koji se financiraju iz europskih fondova, redovito plaćala dugove i upisala vlasništvo nad svojim nekretninama u zemljišne knjige. Od građana sve to, naravno, traže u zakonskim rokovima, inače slijede ovrhe i kazne.

Na 113 stranica analiziran je sustav unutarnjih kontrola u ministarstvima, županijama, gradovima, državnim tijelima za prošlu godinu. A kada se gleda državna razina tri su najveća problema.

Prvi je nerealno isplanirano trošenje novca iz EU sredstava. Takav problem ima 10 ministarstava.

"Nemamo nekakovih situacija koje se mogu podnesti pod neodgovoran oblik odnosa prema financijama", kaže Tomo Medved.

Pravdaju se COVID-om. No on ne može biti razlog za problem broj dva. Devet je ministarstava ovršeno nakon pravomoćne sudske odluke: prometa, vanjskih poslova, poljoprivrede, financija, pravosuđa, graditeljstva, rada, obrazovanja i obrane.

Opravdanje im je da DORH neažurno dostavlja obavijesti o sporovima i tražbinama koje bi mogle nastati. A rokovi za plaćanje su prekratki, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Predsjednik Milanović situaciju vidi ovako: "Predstavnici ministarstava u moje vrijeme, prije mene, sada, naprosto, parniče se do smrti da im nitko ne bi mogao reći gle odustao si u korist vjerovnika, dao ti je nešto ispod stola".

Treći problem je da čak šest ministarstva ima problem s upisom vlasništva nekretnina u zemljišne knjige.

A njihovo opravdanje je ono na što građani upozoravaju godinama. Kažu da je postupak presložen. Sastoji se od nekoliko upravnih postupaka i uključuje previše sudionika. Šalje li sve skupa lošu poruku građanima?

"Ni na koji način ne možemo govoriti o neodgovornom ponašanju, štoviše, ukoliko je bilo određenih propusta oni nisu zabrinjavajući, oni se vrlo brzo mogu popraviti", kaže Medved.

Cijela situacija s trošenjem novca iz EU fondova pomalo je kaotična, kažu u SDP-u-. A COVID opravdanje Hajdaš Dončić opisuje ovako: "To me podsjeća na tinejdžerske fore kao izlazim van malo u kafić, sad se trebam nać s nekom curom, al nisam jer je došao neko prvi, mislim to se ne radi, to smo prerasli".

Analiza je pobrojala slabosti, na ministarstvima je sada da te slabosti pretvore u prednosti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr