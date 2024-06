Stručnjakinja o nadrealnom govoru Mislava Kolakušića: "To je bilo suludo, cijeli performans je bio sličan cirkusu"

Komunikacijska stručnjakinja Dnevnika Nove TV Gabrijela Kišiček komentirala je reakcije političara na rezultate izbora za Europski parlamenta te se osvrnula na ponašanje Stephena Bartulice koji se, nakon osvojena mandata, u izborni stožer dovezao i iz njega odvezao u Ferrariju.

"Ovo je bio neki pokušaj provokacije, ali čudno je što je njegovo obraćanje bilo i sadržajno i izvedbeno slično propovjedi. On je želio sebe prikazati kao žrtvu nepravednih napada iz kojih on izlazi kao pobjednik. On zapravo rezultate izbora pripisuje samome sebi, a i eksplicitno je rekao da je to referendum o njemu samome", rekla je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

"Dakle, to je pretenciozno, a istovremeno toliko patetično i toliko nepromišljeno. To je komunikacijski vrlo, vrlo loše", dodala je.

Kišiček je komentirala i obraćanje Andreja Plenkovića te je ustvrdila da je održao "pravi pobjednički govor".

"To se vidjelo i u neverbalnoj komunikaciji i u sadržaju i u raspoloženju. To je nedvojbeno bilo drugačije u odnosu na govor nakon parlamentarnih izbora. Ono što je uvijek znak u pobjedničkim govorima jest referiranje na političke oponente. Na parlamentarnim izborima je Plenković počeo s referiranjem na Zorana Milanovića", objasnila je.

"Ako ste sigurni u pobjedu, ako osjetite taj pobjednički trenutak, onda nema potrebe kritizirati nekog drugog. To nije taj trenutak. Kritike možete uputiti drugi dan, a pobjednički govori slave vaše uspjehe", ustvrdila je.

Osvrnula se i na poruke koje je Mislav Kolakušić poslao biračima nakon što nije uspio osvojiti mandat.

"Ne znam koja je bila poanta tog govora osim da sebe i svoj stožer prikaže kao pomalo neuračunljiv. Cijeli taj performans je bio sličan cirkusu. Iako je počeo nasmijan i nekoliko se puta osmjehnuo, mogao se iščitati silni gnjev, silnu ljutnju prema medijima, ali je eksplicitno i jasno vrijeđao hrvatske građane koji nisu prepoznali njegov velik angažman i ono što on radi", objasnila je.

"Zapravo je neobično, čak i suludo, da vrijeđate hrvatske birače, a istovremeno najavljujete kandidaturu za predsjednika Republike. Ne znam što točno i čije glasove očekujete na predsjedničkim izborima", zaključila je komunikacijska stručnjakinja.