Ministar Radovan Fuchs naglasio je da od sljedeće školske godine krenut će eksperimentalni četverogodišnji program cjelodnevne nastave, a mijenjaju se i neki predmeti.

Eksperimentalni četverogodišnji program cjelodnevne nastave počinje sljedeće školske godine u 50 škola, prijaviti se mogu one koje provode jednosmjensku nastavu, a financijska stimulacija po školi bit će 300.000 eura, najavio je u srijedu ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

"Škole koje sada rade u jednoj smjeni moći će se javiti i kandidirati da budu odabrane u tih 50. One će dobiti financijsku stimulaciju kako bi mogle nabaviti opremu koju misle da je potrebna, a iznos je oko 300 tisuća eura za školu”, izjavio je resorni ministar u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

Pojasnio je i kako bi nastava trebala trajati najmanje do 14 sati, s time da se može, po želji učenika i roditelja, produljiti i u popodnevne sate.

"Dakle, do 14 sati je onaj obavezni dio koji se odnosi na učenje i predavanja, od 15 sati kreće dio s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima”, dodao je. Cjelodnevna nastava, naglasio je Fuchs, donosi nova ulaganja u sustav obrazovanja.

"Rekao sam da imamo ogromna ulaganja u sustav, u sustav osnovnoškolskog obrazovanja ali i u onaj dio koji se odnosi na predškolsko obrazovanje, dakle vrtiće. To je značajno preko pola milijarde eura, s tendencijom da to bude jedna milijarda”, napomenuo je.

Kako bi se cjelodnevna nastava uvela u cijeloj Hrvatskoj, potrebno je osigurati jednaki standard na razini cijele zemlje te da sve škole rade u jednoj smjeni, poručio je.

Promjene kurikuluma

Ministar je najavio i kako se mijenja kurikulum, na način da se uvode novi predmeti te povećava broj sati kod određenih postojećih predmeta.

"Učenici sada od prvog do četvrtog razreda imaju Prirodu i društvo, a imat će Prirodoslovlje kao jedan predmet do šestog razreda, imat će onda Društvo i zajednica kao predmet koji obrađuje onaj društveni dio. Uz to, imat će i dva izborna predmeta, Svijet i ja te drugi strani jezik", kazao je.

Predmet "Svijet i ja" zamišljen je da vodi učenike prema prepoznavanju stvari, donošenju vlastitog mišljenja te prihvaćanju stvarnosti i činjenica, dodao je Fuchs, a učenici koji odaberu spomenuti predmet, umjesto vjeronauka, više neće provoditi vrijeme na igralištu ili školskim hodnicima niti imati jednu ocjenu manje kao što je to bio slučaj s učenicima koja nisu odabrala vjeronauk.

Među novim predmetima u eksperimentalnom programu naći će se i Praktične vještine, predmet sličan nekadašnjem domaćinstvu.

"Praktične vještine stimulirat će manualne sposobnosti kod učenika, ali i fizičku aktivnost. Imat će priliku naučiti niz praktičnih stvari, sukladno njihovom uzrastu” rekao je ministar.

Osim novih predmeta, Fuchs je najavio povećanje broja sati hrvatskog jezika, matematike te predmeta koji se "odnose na umjetnički dio", poput likovne kulture.

Kineziolozi će voditi nastavu tjelesnog

Što se tiče tjelesne kulture, novina je da da u prva četiri razreda osnovne škole više neće predavati učitelji razredne nastave, već magistri kineziologije.

"To ne znači da učitelji razredne nastave nisu izvodili taj predmet kako treba. Oni neće ostati bez svoje stanice, dapače imat će puno satnicu, nema razloga za bojazan", naglasio je Fuchs.

Financijsku stimulaciju za sudjelovanje u eksperimentalnom programu neće dobiti samo škole, već i zaposlenici, ističe ministar obrazovanja.

„Svi oni koji budu sudjelovali u eksperimentalnoj fazi bit će dodatno stimulirani. Njihove plaće bi trebali rasti od 15 do 25 posto”, najavio je.

Uvođenje jednog besplatnog obroka za svako dijete u osnovnoj školi od siječnja ove godine, Fuchs je ocijenio kao "izvanrednu mjeru Vlade" koja funkcionira bez većih problema. U prvom je periodu pripremljeno 5 milijuna obroka za 300 tisuća učenika, na što je utrošeno oko 6 milijuna eura, rekao je ministar Fuchs.