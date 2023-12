Što možemo očekivati nakon smjene Barbarića? Tri su opcije

Nakon što je smijenjen šef HEP-a, ostalo je nekoliko opcija koje on može odabrati. Koji su sljedeći koraci, objasnila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan koja se javila s Markovog trga.

"Frane Barbarić danas se nije javno oglašavao, ali prije nekoliko trenutaka razgovarala sam s snjegovim odvjetnikom koji mi je potvrdio kako će Frane Barbarić sutra izaći u javnost s jednim priopćenjem i onda će sve skupa prokomentirati, a za samu smjenu, kaže, neka se obratimo HEP-u.

Čuli smo premijera Plenkovića, njih dvojica danas nisu razgovarala, no istinu za volju, premijer Plenković danas nije imao puno opcija nakon svega što se dogodila s optužnicom zbog bespravne gradnje jer cijela ova afera postala je prilično moćno oružje u rukama oporbe koja je poprilično moćno bombardirala javni prostor s ovom temom, gotovo svakodnednevno posljednjih nekoliko mjeseci.

Ono što sada slijedi propisano je procedurom, a činjenica je da Franu Barbarića ili bilo kojeg drugog čelnika državne tvrtke na prijedlog Vlade sada razrješuje nadzorni odbor.

Nadzorni odbor po informacijama koje su meni dostupne i koje imam, bio je sazivan nekoliko puta u posljednje vrijeme, a onda je i prolongiran. Posljednji put to se dogodilo prethodnog tjedna.

Prvi prilika da Vlada i tehnički obavi sve ovo što je premijer nakon mise najavio bit će sutra i to na telefonskoj sjednici Vlade. Ona će se održati zbog jedne druge teme, cijena goriva, no nema razloga se teme i ne prošire na taj prijedlog. Ako Vlada sutra krene s tim, nadzorni odbor mogao bi se sastati i do kraja tjedna.

Frane Barbarić ima nekoliko opcija. Prva je vjerojatno najbezbolnija za njega - da podnese ostavku i da uzme opciju 6+6. Isto tako, treba vidjeti što točno stoji u ugovoru koji je potpisan još u vrijeme dok je šef nadzornog odbora bio Goran Granić i ostavlja li taj ugovor nekakav manevarski prostor, posebice kada je riječ o otpremnini", ispričala je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan i dodala da postoji i opcija da prihvati neku od pozicija u HEP-u sukladno svojoj stručnoj spremi, ali i da ide u pravnu bitku zbog smjene.

