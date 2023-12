Ako Trump postane predsjednik, Dodik namjerava povući radikalne poteze: "Ne bih oklijevao"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da vjeruje u njenu nezavisnost kao i da vjeruje da će do nje jednoga dana doći. Misli da bi za to mogao biti zaslužan on, ali smatra da bi mu ponovni izbor Donalda Trumpa u SAD-u također bio od pomoći.

"Kada je u Americi pobijedio Donald Trump, imao sam namjeru da proglasim nezavisnost Republike Srpske. Onda su se neki oko mene uplašili i to nisam uradio. Moram da kažem da mi je danas žao što nisam. Ali ako bi Trump ponovo pobijedio, mislim da ne bih oklijevao", rekao je Dodik za TV Prva, prenosi Klix.ba.

Predsjednik RS-a je dodao da je on birani funkcioner i da ima pravo da bira na koji način vodi politiku.

"Ključno pitanje oko mene nije više kriminal, sada se sve svelo na retoriku, to im smeta i to im je pogubno", zaključio je Dodik.