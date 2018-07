Obred ispraćaja Olivera Dragojevića predvodit će njegov obiteljski prijatelj fra Stipica Grgat, zborovođa u Crkvi Gospe od Zdravlja. Tijekom dugogodišnjeg prijateljstva fra Grgat je vjenčao Oliverovu djecu, krstio unuke i dijelio te važne životne trenutke s njegovom obitelji. Svoje sjećanje na Olivera fra Grgat podijelio je sa Šimom Vičevićem.

''Kao što je Oliver imao istančan sluh za ton, za riječ, za interpretaciju, takav sluh imao je dakle itekako i za ono drugo kad sve završi, sve, svi pljeskovi, svi mikrofoni, sva svjetla, svi zastori, svi koncerti, ostaje čovjek u svojoj intimi sam, i onda, a što sada. E to je ono bitno. Ja nikad neću zaboravit jedno, a to je - ''kad smo snimali našu zajedničku pjesmu ''Isuse kako da te ne volim'', on je imao pjevati drugu kiticu, ja sam pjevao prvu, a snimao nas je Kazinoti pokojni, on meni kaže ove riječi: slušaj prijatelju - eto, sad imaš dokumentirano da Isusa volim'', ispričao je fra Stipica Grgat za Dnevnik Nove TV.

Kakv je on bio čovjek u svojoj nutrini, kao Vaš prijatelj?

''On je bio vrlo jednostavan, samozatajan. Nije volio prva mjesta kao što dobro svi to znamo. Vrlo istančanog sluha za drugoga. Volio je osobito da mladi napreduju. Tako da je bio jedna duša, ja bih rekao djetinjasta, duša jedna djetinja. Tako jednostavna, altruistična, tako je otvoren prema čovjeku bio da je to nevjerojatno. Tko ga nije takvog poznavao neće ga tako lako razumjeti, ali ga upravo ovako treba gledati i on to zapravo i jest. Jedna veličina u svakom pogledu.''

