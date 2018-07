Oproštaj od Olivera započeo je jutros komemoracijom u splitskom HNK-u.

Još uvijek se svima čini nestvarnim da je otišao velikan hrvatske glazbe, čije su pjesme već rođenjem prenošene s generacije na generaciju. Komemoracija u čast velikanu održana je jutros u 11 sati u splitskom HNK-u.

Uz obitelj Dragojević ondje su se okupili njegovi prijatelji, kolege, suradnici. Nakloniti mu se došao i državni vrh. Glasovi su podrhtavali, a suze nezaustavljivo tekle. Posebno emotivan bio je Oliverov veliki prijatelj Zlatan Stipišić Gibonni, nakon čijeg je govora uslijedio dugotrajni pljesak upućen voljenom i istinskom kapetanu.

Gušeći se u suzama, glazbenik je okupljene podsjetio da je Oliver bio i kapetan i sluga. Prvi, no za sebe uvijek posljednji...

"Ja bih želio reći svojem kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te!" izjavio je Gibonni u svom govoru.

Nikša Bratoš dodao je da smo Oliverovim odlaskom svi postali veliki gubitnici.

''Oliver je bio svjetionik i putokaz kojim treba ići. Svi smo izgubili onoga koji nam je život činio ljepšim, smislenijim. A to je istinska moć onih najvećih'', zaključio je.

Javnosti se obratio i autor tekstova mnogih Oliverovih skladbi, pjesnik i akademik Jakša Fiamengo.

"Teško se s tobom rastati. Tvoj odlazak nismo mogli spriječiti, ali možemo spriječiti da odeš iz našeg srca", rekao je.

Oliver nikad neće otići iz srca svih nas jer njegov je lik ondje trajno urezan. No neće nestati ni ožiljak koji se stvorio njegovim odlaskom u grudima brojnih kolega koji nisu mogle suspreznuti suze prilikom upisivanja u knjigu žalosti...

"To Vam je isto kao da sad nema Dioklecijanove palače ili Grgura Ninskog. Rađali smo se s njim. Teško je govoriti, svi su ljudi sve rekli, svi ga svojatamo... Moment koji je opet zbližio Hrvatsku, u tragediji velikoj, jer takvi se više ne rađaju. Svi smo htjeli da nam bude otac, muzički otac... Imamo puno zajedničkih momenata, ali da ga nisam poznavala, on je čovjek kojeg bi htio sretat svaki dan kad ideš ujutro u dućan. Nevjerojatna toplina i jednostavnost, a takav glas i takva duša...'', rekla je Severina.

"To nikad neće biti iza nas, samo ćemo se trebati naučiti živjeti koliko je to moguće, s tom spoznajom da ga stvarno nema. To je kao da se sruši crkva Gospe od Zdravlja, Sveti Frane, nemam pojma ... Teško je opisati riječima, zaista je teško'', Oliverovim odlaskom shrvana je i Danijela Martinović.

Svi mu se dive, a mnogima je Oliver bio i glazbeni pape:

"Ne znam što bih ti rekla. Kao da ti ode dio tvoje obitelji. Previše uspomena, previše svega vezanog s njim, uz njega. Ona zadnja moralna vertikala, veličina ovih prostora. Kao da je neko dobro otišlo sa ovog svijeta. Uvijek je pomagao onome koji počinje, tako i meni. Stao je iza svih nas. Znaš kad Oliver stane iza tebe, da ti neki dignitet, onda svi počnu ozbiljno računati na tebe. A osim toga, on je bio sigurno najjednostaviji lik, ja ne znam čovjeka kojeg on nije volio. Rekla sam sama sebi, ako se ikad uobraziš, stisni sebi šamar, pogledaj ovog Olivera'', u suzama je rekla Nina.

Svi se slažu - Oliver je bio najveći, ali najskromniji...

Tereza ga tako pamti kao čovjeka koji nije volio pompu.

''I vidim ga da nas negdje vidi i govori: 'Ma šta će vam to sve. Ja to ništa ne tribam.' Ali, to je bio on. Onaj ljudski dio njega, još ljudskiji od svega onog što je davao na sceni'', sigurna je Tereza.

Suze koje su svima nezaustavljivo tekle niz lice nakratko su zaustavile tek prisjećanja na nezaboravne anegdote sa starim morskim vukom koji je bio nenadmašan i u svom smislu za humor...

"Tko god ga je znao intimnije, zna da je on bio izuzetno duhovit, izuzetno zabavan. Znao je doći kod nas kući, vidjeti mene bez šminke, onda bi mi rekao, ajde se, Dane, malo našminkat, izgledaš ko prazna ploča'', prisjetila se Danijela.

Uz note i verse, koje su ušle u antologiju hrvatske glazbe, ostavio nam je naš najveći glazbeni ambasador u svijetu iza sebe svoju, jednostavnu, ali jedinu ispravnu formulu uspjeha...

"Samo je govorija: 'Pivajte sa dušom i to će doprijeti do slušatelja. I nemojte varati ljude i fingirati kad pivate, nego iskreno pivajte, ljudi će to osjetiti. Ako je obratno, isto će osjetiti, neće vas voliti.' I to je bio njegov put, iskreno i jednako je tako trebalo biti, sa dušom", kaže Zorica Kondža.

Komemoraciji u čast jednom i jedinom Oliveru, kojeg, uvjereni su svi, nitko nikad neće nadmašiti, nazočio je i državni vrh, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Suze su klizile niz lice svim okupljenima i dok su se zapjevavši Oliverovu "Vjeruj u ljubav" oprostili od legende hrvatske glazbe, koja nam je punih pola stoljeća davala jedino i samo iskrenu ljubav...