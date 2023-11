FOTO Otkrivena još jedan Putinova superjahta: "Kada vidimo kako izgleda iznutra, tko ne bi došao u napast?"

Prognani ruski biznismen Mihail Hodorkovski objavio je na platformi X da je njegova istraživačka platforma The Dossier Center otkrila da se jahta Victoria ruskog predsjednika Vladimira Putina nalazi na remontu u jednoj luci u Istanbulu.

Victoria je, otkrio je Dossier Centre, prije mjesec dana napustila crnomorski grad Soči i pristala u Tuzli, luci u Mramornom moru koja se nalazi nedaleko od najvećeg turskog grada.

"Kako je moguće da se Putinova 71-metarska jahta usidri u brodogradilištu u jednoj državi članici NATO-a?", napisao je Hodorkovski.

We found the secret yacht of Vladimir Putin docked at a naval shipyard of a NATO (!) country.



How is this possible and what does it tell us about the character of his regime?



🧵 Read on to find out (and see pictures) - 1/18 pic.twitter.com/RhIzjmFbz3