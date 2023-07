FOTO Pronašao u Zagrebu kornjaču s ozlijeđenim oklopom pa odlučio sam riješiti problem: Djelatnici azila ostali u šoku kada su ugledali životinju

Jedan građanin Zagreba ovih je dana na Jordanovcu pronašao žutouhu kornjaču, koja je imala ozlijeđeni oklop.

Iako je kontaktirao Azil Dumovec da preuzmu životinju, odlučio je sam sanirati ozljede kornjači, ali na potpuno pogrešan način tako da su djelatnici azila imali što vidjeti kada su došli.

Muškarac je kornjači oblijepio oklop ljepljivom trakom s oznakom - gratis. Iako vjerujemo da je sve to napravio u dobroj namjeri, ideja mu je bila katastrofalna, na što upozoravaju i iz azila. Djelatnici azila poslali su jasnu poruku - saniranje ozljeda prepustite profesionalcima!

"Jedan je naš sugrađanin na Jordanovcu pronašao žutouhu kornjaču. Javio nam je da joj je oklop ozlijeđen, no da je on ozljedu sanirao. Kad smo došli preuzeti kornjaču, imali smo što vidjeti! Oblijepio joj je oklop ljepljivom trakom s oznakom gratis. Zamolili smo ga da takve stvari ubuduće ne radi. Kornjaču smo predali u prave ruke - one veterinara i veterinarskih tehničara u oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba", napisali su u objavi na Facebooku djelatnici iz Azila Dumovec.