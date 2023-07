VIDEO/FOTO Superćelija ostavila iza sebe probušene kuće i automobile: Tuča veličine golf-loptice uništila prozore u hotelima

Civilna zaštita pokrajine FVG objavila je fotografije razorne štete uslijed nevremena u Italiji.

Uništene kuće uslijed nevremena u Italiji - 5 (Foto: Facebook/Civilna zaštita pokrajine FVG)

Od siline tuče stradale su kuće i krovovi. Stambeni objekti doslovno su probušeni.

Val nevremena iza sebe je ostavio srušena stabla, kuće bez krovova, uništene automobile, oštećenja električne i telefonske mreže, javljaju lokalni mediji.

Ogromna šteta nastala je u noći s ponedjeljka na utorak u jakom grmljavinskom nevremenu i u blizini jezera Garda u Italiji.

A friend is currently in Pescheiria on Lake Garda in Italy and just recorded these clips of an intense thunderstorm with huge hail and crazy amount of lightning in second part with temperatures of 30c! pic.twitter.com/oGmhTuCXrI

Tuča veća od golf-loptica uništila je automobile i prozore u hotelima. Prema lokalnim medijima, ima ozlijeđenih.

A lot of damage done from that severe thunderstorm near Lake Garda in Italy last night.



Hail larger than golf balls destroying cars and lots of windows in hotels. Reports from a follower of a campsite being hit with many injured and lot of damage.



While severe thunderstorms are… pic.twitter.com/XRGECuVE8q