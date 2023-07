VIDEO Požar u Italiji zarobio putnike u avionu Croatia Airlinesa: "O njima se vodi sva moguća skrb"

Međunarodna zračna luka Palermo u ponedjeljak je nekoliko sati bila i kopneno i zračno izolirana zbog požara. Zbog toga je zrakoplov Croatia Airlinesa, na charter letu, ostao zarobljen na aerodromu.

"Noćas je obavljen charter let na liniji Mostar – Palermo, a povratni let u Mostar nije bilo moguće obaviti jer je u međuvremenu došlo do privremenog zatvaranja zračne luke u Palermu zbog požara i nepovoljnih vremenskih uvjeta na Siciliji. Svi putnici s povratnog leta Palermo – Mostar su na sigurnom i o njima se vodi sva pripadajuća skrb, a kompanija će, ovisno o razvoju događaja, let obaviti kada se za to stvore uvjeti, odnosno kada se zračna luka Palermo ponovno otvori za promet", rekli su nam iz Croatia Airlinesa.

Pročitajte i ovo Nevrijeme u Italiji VIDEO/FOTO Superćelija ostavila iza sebe probušene kuće i automobile: Tuča veličine golf-loptice uništila prozore u hotelima

🔥 Fast moving #wildfires in #Sicily now! This comes after record breaking temperatures were recorded yesterday!



This is From #Palermo airport on the northwest coast.



The #airport has been closed until 11am…



Via: @AeroportoPa pic.twitter.com/mJFInenqCn