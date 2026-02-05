FOTO Policija traži ovog muškarca. Prepoznajete li ga?

Prepostavlja se da osoba koju se traži ima informacije o počinjenom kaznenom djelu. Radi se o muškarcu koji ima otprilike 45 godina, visok je od 180 do 185 cm. Nosi tamnu zimsku jaknu, tamne hlače, zimsku tamnu kapu i tamne tenisice.
Nepoznata osoba - 2Foto:
PU zagrebačka
Policija moli građane da ako imaju korisne informacije o osobi s fotografija i o tome ih obavijeste pozivom na broj 192.
Osim toga, korisne informacije građani mogu dostaviti na e-mail adresu zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.