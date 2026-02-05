FOTO Policija traži ovog muškarca. Prepoznajete li ga?

Zagrebačka policija traga za muškarcem povezanim sa slučajem od 20. siječnja 2026. godine. Tada je muškarac na području Dubrave počinio kazneno djelo prevare.

Prepostavlja se da osoba koju se traži ima informacije o počinjenom kaznenom djelu. Radi se o muškarcu koji ima otprilike 45 godina, visok je od 180 do 185 cm. Nosi tamnu zimsku jaknu, tamne hlače, zimsku tamnu kapu i tamne tenisice.

Nepoznata osoba - 2 Foto: PU zagrebačka

Policija moli građane da ako imaju korisne informacije o osobi s fotografija i o tome ih obavijeste pozivom na broj 192.

Osim toga, korisne informacije građani mogu dostaviti na e-mail adresu zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.