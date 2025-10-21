FOTO Nova Trumpova veleposlanica stigla k Milanoviću

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je primio vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država Nicole McGraw.

Veleposlanica Nicole McGraw predala vjerodajnice predsjedniku Milanoviću - 3 Foto: Ured predsjednika

U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill, te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn, izvijestili su iz Ureda predsjednika.

Veleposlanica Nicole McGraw predala vjerodajnice predsjedniku Milanoviću - 2 Foto: Ured predsjednika

Veleposlanica Nicole McGraw predala vjerodajnice predsjedniku Milanoviću - 1 Foto: Ured predsjednika

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.

Veleposlanica Nicole McGraw predala vjerodajnice predsjedniku Milanoviću - 4 Foto: Ured predsjednika