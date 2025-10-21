FOTO Nova Trumpova veleposlanica stigla k Milanoviću

U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill, te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn, izvijestili su iz Ureda predsjednika.
Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.