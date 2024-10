Ribar Igor Kordiš, poznat pod nadimkom Korda, u subotu je u blizini Verudele u Puli, na dubini od 8 metara, u mreže za orade ulovio neobičnog puža – divovskog dlakavog tritona (Monoplex parthenopeus).

Ova vrsta uglavnom nastanjuje tropska i suptropska mora, te se smatra termofilnom vrstom. U Jadranu je relativno rijedak, no povremeno se mogu pronaći pojedini primjerci, osobito u južnijim dijelovima mora, gdje su temperature vode nešto više nego u sjevernim dijelovima Jadrana, piše Aquarium Pula.

Divovski dlakavi triton Foto: Facebook/Aquarium Pula

Divovski dlakavi triton može narasti do dužine od 10 do 15 centimetara, a u nekim slučajevima i do 20 centimetara. Njegova spiralna ljuska prekrivena je naborima i bodljama, što stvara dojam dlakavosti. Boja ljuske varira od svijetlosmeđe do tamnosmeđe, često sa šarama koje se stapaju s okolinom. Veći primjerci posebno su zanimljivi kolekcionarima zbog impresivne veličine i specifičnog izgleda.

U ekosustavu Jadranskog mora ima važnu ulogu kao predator manjih beskralješnjaka, uključujući školjke i puževe.

