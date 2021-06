HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba na proteklim lokalnim izborima Davor Filipović na Facebooku je čestitao stranačkom kolegi Frankoviću na pobjedi na drugom kraju Hrvatske pa mu usput poslao zanimljivu poruku…

Filipović je prvo Mati Frankoviću čestitao na pobjedi u Dubrovniku te konstatirao da je ona "zasigurno rezultat kvalitetnog rada u protekle četiri godine“.

"Međutim ne vidim kako mu ta pobjeda daje za pravo da putem medija komentira izbornu utakmicu u Zagrebu. Svi savjeti i kritike, koji su u svakom slučaju dobro došli, trebali bi se iznositi za stolom naše političke obitelji. U sportu svaka ekipa sve razgovore vodi u svlačionici, tamo si kaže sve što misli, a na teren izlazi zajedno i svi suigrači ginu jedni za druge kako bi se dobivale utakmice i prvenstva“, napisao je Filipović u objavi odgovarajući tako na kritički komentar stranačkog kolege koji je jučer u razgovoru za lokalnu televiziju izjavio kako je "kandidat za Zagreb imao vrlo lošu kampanju i nastupe".

Osim kritike Filipovićeve kampanje, za koju je dometnuo i da je bila "pogrešna jer je kandidat za Zagreb ružno napadao" protukandidate, Franković se usudio komentirati i odnos stranačkog šefa s medijima s kojima se posljednjih dana razgovarao u neprijatnom tonu.

''Ne mislim da je bilo namjerna provokacija, greške se događaju, svi smo ljudi od krvi i mesa. Sigurno taj gospar koji je tamo stavio potpis nije to namjerno napravio, zašto bi to napravio namjerno? Ne želim omalovažiti premijera, nije lako biti premijer RH, voditi zemlju u teškoj krizi i istovremeno političke bitke. Nisam za prozivku medija iako sam osobno često bio meta pokušaja diskreditacije, nema političara kojeg su osobno pokušali diskreditirati kao mene, ali sam to stoički podnio i nastavio dalje'', rekao je Franković, aludirajući na zaključak Andreja Plenkovića da su komercijalni mediji protiv Filipovića provodili antikampanju pogrešno mu izgovarajući ime.

Nakon današnje sjednice Vlade, Plenković je izašao pred medije i odgovarao na pitanja među kojima se dotakao i Mate Frankovića i njegovog komentara.

"Mogu svi iznositi svoj stav, no postoji jedno temeljno načelo. Nisam baš siguran da je Mate imao vremena pratiti detalje zagrebačke kampanje. Tako da je dobro da svatko vodi računa o onome za što je zadužen. Cjelinu sliku vide oni koji su pomagali svima", poručio je Plenković.