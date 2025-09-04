FOTO Milanović nenajavljeno stigao na festival ljevice Fališ!

Predsjednik Zoran Milanović stigao je u Šibenik na festival Fališ, koji je posljednih dana, poput festivala Nosi se u Benkovcu, podigao puno prašine među braniteljskim udrugama.

Zoran Milanović na festivalu Fališ u Šibeniku - 2 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Zoran Milanović stigao ne festival Fališ - 1 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Milanovićev dolazak nije bio službeno najavljen, a u Šibenik je stigao na predstavljanje knjige "Sutjeska, knjiga svih bitaka" Šimuna Cimermana. Dan ranije sastao se i s književnikom Miljenkom Jergovićem, koji je posljednjih dana bio meta napada delikvenata.

Zoran Milanović stigao ne festival Fališ - 4 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Osim predsjednika Milanovića, predstavljanje knjige pratio je veliki broj građana Šibenika i njihovih gostiju, okupljenih na Trgu Ivana Pavla II. u središtu grada.



Predstavljanje knjige održano je drugog dana Festivala FALIŠ koji se u Šibeniku održava od 3. do 7. rujna. Riječ je o Festivalu koji je pokrenut 2013. godine te je postao jedan od najpoznatijih i najrelevantnijih događaja ove vrste.



Uz predsjednika Milanovića na predstavljanju knjige bio je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.

Zoran Milanović stigao ne festival Fališ - 5 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Otvorenje Festivala alternative i ljevice FALIŠ održano je u srijedu navečer u Šibeniku bez incidenata, upriličeno je na tvrđavi Barone uz policijsko osiguranje prošlo je bez incidenta iako su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na festival od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku.

Zoran Milanović na festivalu Fališ u Šibeniku - 3 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Zoran Milanović stigao ne festival Fališ - 3 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Prvi dan festivala okupio je brojne posjetitelje među kojima su bili predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić, te glumac i branitelj Leon Lučev, redatelj Vinko Brešan i brojne druge osobe iz javnog života Šibenika i Hrvatske.

Sekulić je uvodno rekao da nakon svih događanja proteklih tjedana otvaraju festival koji za cilj ima natjerati ljude da promišljaju grad kao humanističku tekovinu, kao nešto u čemu se čovjek može dobro osjećati i kritički promišljati te stvarati nove vrijednosti.

"Grad nije samo nakupina nekakvih građevinskih objekata i prometnica. Grad je prije svega civilizacijska stečevina i hvala svima onima koji su to prepoznali. Slagali se s nama ili ne, FALIŠ već 13 godina zagovara grad kao civilizacijsku stečevinu. Mi nikoga ne tjeramo da misli isto, ali sve tjeramo prema istom cilju, prema istom mišljenju da promišljaju grad“, kazao je Sekulić pred početak programa.

U programu prvog dana festivala na tvrđavi Barone u Šibeniku predstavljena je knjiga „Srebrenica, 30 godina poslije“ uz sudjelovanje Dragana Popovića i Milivoja Bešlina te moderatora Dinka Gruhonjića te projekcija filma „Glasnije od oružja“ Miroslava Sikavice.

Osim sudionika programa FALIŠ-a, ogroman pljesak, na inicijativu jednog od začetnika Festivala alternative i ljevice u Šibeniku Emira Imamovića Pirkea dobili su pripadnici policijskih snaga Policijske uprave Šibensko-kninske koji su osiguravali festival.

Pripadnici Koordinacije braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije u prošlu srijedu su se na konferenciji za novinare javno usprotivili održavanju festivala, smatrajući da vrijeđa dostojanstvo i ugled Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Program se nastavlja do 7. rujna na Trgu pape Ivana Pavla II, u centru grada.