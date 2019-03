Brojni jednokratni proizvodi od plastike koje svakodnevno koristimo uskoro odlaze u povijest. Naime, Europski parlament odlučio je zabraniti korištenje jednokratnih plastičnih proizvoda, a zabrana stupa na snagu za dvije godine.

Europska direktiva donosi promjenu u životima brojnih izletnika i ljubitelja roštiljanja zato što više neće smjeti koristiti jednokratne plastične tanjure kao ni jednokratni plastični pribor za jelo. Za noževe i vilice morat će se nekako snaći, a plastične će tanjure moće zamijeniti papiranatim.

Međutim, kritičari upozoravaju da je upitno koliko je alternativa plastici ekološki prihvatljivija. Za proizvodnju papirnatih tanjura potrebna su stabla, a uklanjanjem plastičnih proizvoda s tržišta mogla bi se znatno povećati sječa.

Uz to, proizvodnja je skuplja i troši više energije koja često stiže iz termoelektrana koje nisu ekološki čiste. Metalni pribor za jelo znatno je skuplji i teže ga je transportirati, a potrebno ga je i prati. Zbog higijenskih razloga, ali i potrošnje vode i deterdženta, nije praktična zamjena za plastiku.

"Svjesni smo otpada i želimo riješiti problem, ali ne zabranama"

U prošlost odlaze i plastične slamke i to zato što ih brojni turisti na plažama diljem svijeta ostavljaju iza sebe i tako zagađuju okoliš. One u pravilu idu s čašama, a papir ni tu nije ekološki prihvatljiva alternativa. Iako razgradnja plastične čaše u prirodi traje dulje, za njezinu je proizvodnju i transport do kupca potrošeno 17 posto manje energije, 42 posto manje vode i 22 posto manje nafte.

"Naše i prethodne generacije su koristile goleme količine plastike i zato smo došli do situacije da ćemo do 2050. u morima imati više otpada nego ribe. Moramo sada donositi odgovorne odluke koje će nam omogućiti da sljedeće generacije žive u čišćem okolišu", rekla je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

"Mi smo kao industrija svjesni otpada u okolišu i mi kao takvi želimo sudjelovati u rješavanju tog problema, ali ne zabranama. Ova subdirektiva pokazuje nastavak istog mentaliteta ponašanja potrošača koji je neprimjeren i neodrživ. Dakle: kupi i baci", rekla je Gordana Pehnec Pavlović iz Hrvatske gospodarske komore.

Zabrana pogađa i područje osobne higijene jer se više neće smjeti koristiti plastični štapići za uši. Njih se može zamijentiti papirnatim štapićima koje, zanimljivo, u cijeloj Europi proizvodi jedino domaća tvrtka iz Svete Nedjelje.

Koristili papir ili plastiku, potrebna je edukacija i racionalno korištenje. I ne samo jednokratnih, već i proizvoda za višekratnu uporabu. Samo tako procjena Europskog parlamenta, da će se u sljedećih desetak godina štetni učinci na okoliš smanjiti za 22 milijarde eura, može postati stvarnost.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr